Google Chrome: Neue KI-Funktion ‚Help me write‘ für alle Eingabefelder – verfasst eigenständig längere Texte

Im Browser Google Chrome soll schrittweise die Künstliche Intelligenz Einzug halten und die Nutzer bei alltäglichen Dingen unterstützen. Die ersten KI-Neuerungen werden mit dem jüngsten Update ausgerollt und schon jetzt stellt man für die kommende Version eine interessante Neuerung in Aussicht: Die Funktion Help me Write soll auf allen Webseiten und in jedem Eingabefeld zur Verfügung stehen.



Google hat bereits die ersten Apps mit „Help me Write“ versorgt, das es den Nutzern ermöglicht, sich von der KI Texte in ganz unterschiedlicher Form schreiben zu lassen. Von GMail über Google Docs bis hin zu Google Messages ist diese Funktion zum Teil vorhanden und mit einem der nächsten Chrome-Updates dürfte Googles KI einen großen Schritt zur weiten Verbreitung machen. Denn schon ab der Version 122 will man das Feature für alle Textfelder anbieten.

Nutzer müssen nach der Freischaltung der experimentellen Funktion lediglich mit der rechten Maustaste auf ein beliebiges Eingabefeld klicken und im Kontextmenü den entsprechenden Eintrag zur Schreibunterstützung aufrufen. Daraufhin wird sich ein Overlay öffnen, in dem der Inhalt in Kurzform beschrieben werden soll, aus dem die KI einen längeren Text zaubern soll. Nutzer können sowohl die gewünschte Länge als auch den Stil auswählen.

Der Rollout mit Chrome 122 bedeutet allerdings nicht, dass es für alle Nutzer zur Verfügung steht. Denn man spricht nach wie vor von einer experimentellen Funktion.

» Google Chrome: Künstliche Intelligenz zieht ein – sortiert aktive Tabs automatisch in Tabgruppen (Video)

» Google Chrome: Neuer KI-Bildgenerator für die ‚Neuer Tab‘-Seite wird ausgerollt – erstellt Designs und Farben

[Google-Blog]