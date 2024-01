Pixel-Smartphones: Pixel 7a ist schon wieder Testsieger – sind die Budget-Geräte einfach besser? (Kameras)

Google hat mit der a-Serie der Pixel-Smartphones schon vor einigen Jahren die wirklich guten Ableger der jeweils großen Smartphone-Generationen etabliert und fährt damit immer größere Erfolge ein. Jetzt zeigt sich bereits zum dritten Mal in Folge am Beispiel der Kamera, dass die deutlich günstigere Serie für viele Nutzer die bessere Alternative sein kann. Das erhöht auch den Druck auf das kommende Pixel 8a.



Seit 2016 bringt Google jedes Jahr im Oktober die neue Smartphone-Serie auf den Markt und seit der dritten Generation gibt es etwa ein halbes Jahr später im Mai die Präsentation des Budget-Ablegers. Das hat sich bis auf einen kleinen Stolperstein sehr gut eingependelt und spätestens seit dem Pixel 6a sind die Budget-Smartphones wirklich sehr gute Geräte – ähnlich wie die großen Pixel seit der sechsten Generation.

Vor allem in puncto Kamera sind die Budget-Smartphones den großen Brüdern gar überlegen, zumindest sehen das sehr viele Nutzer so. Denn zum dritten Mal in Folge hat kürzlich das Pixel 7a den Kamera-Blindtest gewonnen. Das ist im vergangenen Jahr dem Pixel 6a gelungen und ein Jahr davor hat das Pixel 5a gewonnen. Dabei hat man aber nicht nur die Konkurrenz in der eigenen Preisklasse geschlagen, sondern auch jeweils die Pixel 8-Smartphones, die Pixel 7-Smartphones und die Pixel 6-Smartphones. Es wird stets der Schnitt durch den aktuellen Smartphone-Markt genommen. Wohlgemerkt sind die a-Smartphones stets Geräte aus der vorherigen Generation.

Wie Google dieses Kunststück immer wieder gelingen kann, ist kaum zu erklären. Denn eigentlich würde man erwarten, dass die halb so teuren a-Ableger nicht unbedingt mit den teuren Geräten mithalten können und an einigen Stellen abgespeckt werden. Doch Google verbaut die gleichen Kameras und hat offenbar im Frühjahr stets eine bessere Abstimmung als im Herbst. Bei den Tests handelt es sich stets um Blindtests, das bedeutet, dass die bewertenden Nutzer nicht wissen, mit welchem Gerät die Bilder aufgenommen wurden.









Die a-Smartphones schlagen die großen Brüder

Ich hatte hier im Blog immer wieder als Reaktion auf die jährlichen Testergebnisse die Vermutung geäußert, dass die a-Smartphones einfach ein wenig anders abgestimmt sind, um der Hardware gerecht zu werden. Vielleicht sind die großen Smartphones auf dem Papier und in der Theorie „besser“, aber nicht im subjektiven Empfinden der Nutzer. Doch es ist wie bei der Oscar-Verleihung: Was nützt es, wenn das Fachpublikum begeistert ist und die große Masse der Konsumenten nicht?

Natürlich ist die Kamera nur ein Bereich von vielen, aber meiner persönlichen Meinung nach der wichtigste. Denn der Löwenanteil der Nutzer braucht kein absolutes Highend-Smartphone und ist selbst mit Budget-Smartphones heute sehr gut bedient. Vor allem, wenn sie die Qualität der Google Pixel haben, zuverlässig mit Updates versorgt werden (was sonst bei Budget-Geräten schwierig ist) und eine gut gepflegte Software sowie ein starkes Display haben. Schlussendlich läuft es dann auf die Kamera hinaus und ausgerechnet in diesem Bereich schlagen Googles günstige Geräte die teureren.

Das legt die Messlatte für das Pixel 8a weit nach oben, denn nicht nur die drei Vorgänger sind enorm stark, sondern auch die Pixel 8-Smartphones werden allgemein als bisher beste Pixel-Smartphones überhaupt angesehen. Dieser anhaltende a-Erfolg kann für Google aber auch irgendwann zu einem Problem werden, das auch schon Hersteller wie Samsung haben: Die günstigen Geräte sind so gut, dass die Nutzer nicht mehr zu den teuren greifen. Warum also im Herbst 2024 das starke und teure Pixel 9 kaufen, wenn man ein halbes Jahr später das Pixel 9a mit fast gleicher oder besserer Leistung zum halben Preis bekommt…?

