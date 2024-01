Smartphone-Kameras im Blindtest: Google Pixel 7a, Pixel 8 Pro und Pixel Fold auf ersten drei Plätzen (Video)

Die großen Smartphone-Hersteller konkurrieren in vielen Bereichen miteinander, doch vor allem die Kameraleistung ist es, die seit Jahren die meiste Beachtung erhält. Google hat den Fokus der Pixel-Smartphones schon seit der ersten Generation darauf gelegt und konnte schon den einen oder anderen Erfolg feiern. Jetzt hat man erneut einen großen Triump erreicht, denn Pixel 7a, Pixel 8 Pro und Pixel Fold belegen die ersten drei Plätze im Smartphone-Kamera-Blindtest.e



Smartphone-Kameras dürften der Bereich bei den mobilen Geräten sein, der in den vergangenen Jahren die größte Entwicklung durchgemacht hat. Mussten in den ersten Jahren nur die Megapixel-Zahlen immer weiter nach oben geschraubt werden, was einzig in den Aufgabenbereich der Zulieferer fiel, werden heute regelmäßig technische und theoretisch-physikalische Grenzen verschoben. Die meisten Nutzer machen mit dem Smartphone bessere Schnappschüsse als mit teuren Kameras und können sowohl die extrem weit entfernten Mondkrater als auch das Sandkorn vor der Linse fotografieren. Ein wahnsinniger Schritt, wenn man nur ein Jahrzehnt zurückblickt.

Google gehört seit der ersten Pixel-Generation zu den Unternehmen, die sich sehr viel stärker auf die Software als auf die Hardware konzentrieren – und macht dabei ganz offensichtlich alles richtig. Denn es bringt nichts, die beste (teuerste) Hardware zu verbauen, wenn diese nicht vollständig ausgenutzt wird. Google verbaut hingegen durchschnittliche Komponenten und holt so viel heraus, dass man den Rückstand aufholt. Vielleicht nicht auf dem Papier, aber subjektiv – und darauf kommt es am Ende an.

Der bekannte YouTuber Marques Brownlee (MKBHD) hat nun wieder den vielbeachteten Blindtest der Smartphone-Kamera unter seinen Zusehern durchgeführt, der auch in diesem Jahr wieder nach dem zuletzt genutzten System bewertet wird. Statt immer nur zwei Geräte gegeneinander antreten zu lassen, treten erneut alle 20 gleichwertig gegeneinander an und die Nutzer können abstimmen. Die Nutzer haben sowohl im Gesamtranking als auch in den meisten Einzelkategorien Googles aktuelle Smartphones zu den Gewinnern erklärt. Hier die wichtigsten Ergebnisse:









Teilnehmende Smartphones

Das Endergebnis

Endergebnis per Dollar









Das Pixel 7a hat nach dem Geschmack der MKBHD-Fans die weltbeste Smartphone-Kamera und ist auf dem ersten Platz, knapp gefolgt vom Pixel 8Pro und komplettiert auf dem dritten Platz durch das Pixel Fold. Und weil nicht nur die Kameraqualität, sondern auch der Preis zählt, gibt es zusätzlich die Liste der „Votes per Dollar“, bei denen die Punkte in Dollar umgerechnet werden. Überraschend oder nicht, auch in dieser Rangliste holt Google mit dem Pixel 7a die Top-Platzierung. Das Pixel 7 Pro schafft es immerhin noch auf Platz 9.

Das ist schon ein beeindruckendes Ergebnis, vor allem die Platzierung des Pixel 7a vor dem Pixel 8 Pro und dem Pixel Fold – also in umgekehrter Reihenfolge des Verkaufspreises. Schon in den Jahren zuvor hatte das pixel 5a die Pixel 6-Smartphones geschlagen und zuletzt das Pixel 6a die Pixel 7-Smartphones. Irgendwas scheint Google bei den Budget-Geräten richtig zu machen. Auf dem Papier und in technischen Vergleichslisten wären die beiden Smartphones vielleicht nicht an der Spitze, doch am Ende ist der subjektive Eindruck der Nutzer meiner Meinung nach sehr viel wichtiger.

Schaut euch obiges Testvideo an, das angenehm kurz gehalten ist und zusätzlich einige Erklärungen sowie die Reihe von Testfotos enthält. Google hat sich damit die Messlatte für dieses Jahr mit dem Pixel 8a und den Pixel 9-Smartphones nochmal ganz nach oben gelegt.

Letzte Aktualisierung am 5.01.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!