Android: Viele Neuerungen im Pixel Launcher – Wetter, Schnelleinstellungen, ‚auf einen Blick‘ und einiges mehr

Der Pixel Launcher ist, wenn man so will, aus Softwaresicht das Herzstück oder der Mittelpunkt der Pixel-Smartphones und übt sich seit jeher in einer gewissen Zurückhaltung. In den letzten Tagen gab es eine ganze Reihe von Neuerungen und Veränderungen an der Oberfläche, am Widget und auch in der Suchfunktion, die in dem Umfang kaum zu erwarten warten. Hier findet ihr einen schnellen Überblick.



Der Pixel Launcher ist nicht unbedingt für große Update-Runden bekannt, aber wenn es dann mal welche gibt, dann meist rund um den Release eines neuen Pixel-Smartphones, einer Android-Version oder vielleicht noch eines Pixel Feature Drop. Nichts davon ist in diesen Tagen am Horizont, aber dennoch gab es überraschend viele Neuerungen und Änderungen, über die wir euch natürlich bereits informiert haben. Hier könnt ihr euch noch einmal einen schnellen Überblick verschaffen.

Sprachsuche ersetzt Google Assistant

Ein Tap auf das Mikrofonsymbol in der Google-Suchleiste startet seit langer Zeit den Google Assistant, doch damit ist es zumindest derzeit vorbei. Denn bei vielen Nutzern wird stattdessen die Spracheingabe der Google Websuche gestartet. Das könnte mit einer baldigen Änderung rund um den Assistant with Bard zusammenhängen. Alle Infos dazu findet ihr im verlinkten Artikel.

» Google-Widget öffnet jetzt die Sprachsuche

Verbesserte ‚auf einen Blick‘-Einstellungen

Das ‚auf einen Blick‘-Widget erhält eine ganz neue Seite für die Einstellungen und Inhaltstypen. Statt diese wie bisher in zwei ganz unterschiedliche Bereiche zu packen, gibt es jetzt eine einheitliche Liste. Also auch in den Optionen zum Widget gibt es nun alles auf einen Blick.

» Neue zusammengefasste Optionen für ‚auf einen Blick‘









Suchfunktion integriert Passwortmanager

Sucht ihr mit der Pixel Launcher-Suchfunktion nach „Passwort“, erscheint jetzt eine Verknüpfung zum Google-Passwortmanager. Dieser lässt sich mit einem Tap aufrufen und bietet somit eine schnelle Möglichkeit zum Start.

» Pixel Launcher-Suchfunktion integriert Passwortmanager

Suchfunktion vergrößert Wetter-Widget

Sucht ihr im Pixel Launcher nach „Wetter“, gibt es ab sofort eine größere Vorschau für die aktuelle Wetterlage sowie eine Verknüpfung zur umfangreichen Vorhersage der Google-Websuche.

» Größere Wetterinfo in der Suchfunktion

Suchfunktion integriert Schnelleinstellungen

Über die Suchfunktion des Pixel Launcher lassen sich jetzt auch die Android-Schnelleinstellungen abrufen und interaktiv nutzen. Die Buttons aus den Quick Settings werden wie normale Verlinkungen an dieser Stelle gezeigt und können dort auch umgeschaltet werden.

» Android Quick Settings in der Pixel Launcher-Suchfunktion

