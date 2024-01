Pixel Watch & Fitbit: Braucht Google zwei Smartwatch-Marken? Fitbit könnte deutlich schrumpfen (Meinung)

Google hat vor einigen Jahren die Smartwatch- und Fitnesstracker-Marke Fitbit übernommen, die bisher weitgehend fortgeführt wurde und auch neue Produkte auf den Markt gebracht hat. Es ist allerdings fraglich, wie lange das noch so bleibt. Denn die jüngsten Entwicklungen lassen vermuten, dass das Fitbit-Portfolio schon bald schrumpfen wird und vor allem die Fortführung der Smartwatch-Linie unwahrscheinlich ist.



Vor wenigen Tagen hat Google eine Reorganisation bei Pixel, Fitbit und Nest bekannt gegeben, im Zuge derer alle Abteilungen der drei Marken zusammengelegt werden und mehrere Hundert Mitarbeiter das Unternehmen verlassen werden. Von der Entwicklung über die Produktion bis zum Vertrieb wird alles unter ein Dach gebracht, was viele Synergien bringen kann. Außerdem wurde bekannt, dass die Fitbit-Gründer, die bisher an Bord geblieben sind, das Unternehmen verlassen haben. So etwas deutet immer darauf hin, dass Google das Unternehmen nicht im Sinne der Gründer fortführen wird.

Die Umstrukturierungen bedeuten auch, dass die Fitbit- und Pixel-Produkte unter einem Dach entwickelt werden und somit noch mehr als bisher in interner Konkurrenz zueinander stehen. Man könnte daher die Entwicklung der Pixel Watch sowie der Fitbit-Smartwatches zusammenlegen und das Kunststück versuchen, diese beiden Produkte weiterhin voneinander abzuheben. Das wird umso schwerer, weil Fitbit tief in die Pixel Watch integriert ist und die Marke somit ihr Alleinstellungsmerkmal bei Google verloren hat. Eine umgekehrte Integration der Google-Dienste bei Fitbit fand eher halbherzig statt.

Mit dem aktuellen Leitspruch Help by Google. Health by Fitbit. Made for you. gibt man den Weg bereits vor, den man für die neuesten Generationen verfolgen wird. Fitbit wird zur Fitness-Marke unter dem Dach von Google, die vor allem durch ihre Plattform glänzen soll. Die Fitbit-Geräte werden in dieser Konstellation eher zur Last als zum Vorteil, denn die Fitbit-Marktanteile sind seit der Google-Übernahme bedeutend gesunken.









Fitbit-Smartwatches ohne Zukunft

Google hat die Pixel Watch 2 gewissermaßen zur Fitbit-Smartwatch gemacht, denn die Fitness-Funktionen spielen eine zentrale Rolle und sind tief integriert. Die Smartwatch-Linien von Fitbit können im Gesamtpaket nicht mithalten und wurden niemals auf Googles Wear OS-Plattform umgestellt. Daher erscheint es bei der aktuellen Struktur kaum sinnvoll, diese Produkte fortzuführen. Meine Prognose ist daher, dass es keine neuen Fitbit-Smartwatches mehr geben wird.

Und die Fitnesstracker?

Interessant wird es sein, wie es mit den Fitnesstrackern weitergeht. Denn für diese hat Google bisher kein Konkurrenzprodukt unter dem Dach von Pixel und rein strategisch wollen sie auch nicht wirklich zu Pixel passen. Fitnesstracker sind enorm praktische Geräte, werden aber oftmals als funktional stark beschnittene Smartwatches wahrgenommen. Der Trend dürfte daher eher zu schlanken Smartwatches und nicht zu aufgeblähten Fitnesstrackern gehen.

Rein strategisch haben Fitnesstracker für Google keine große Bedeutung, denn es sind hauptsächlich Geräte zur Aufzeichnung von körperlichen Aktivitäten und nicht eine weitere Plattform für Apps. Daher lehne ich mich einmal aus dem Fenster und behaupte, dass das Fitbit-Portfolio stark zusammengestaucht und nur noch ein Fitnesstracker übrig bleiben wird. Langfristig ist Fitbit dann eher die Fitnessplattform und weniger der Hardware-Hersteller.

