Pixel-Smartphones: Künstliche Intelligenz nur mit Abo? Googles Gemini-KI könnte Nutzer bald zur Kasse bitten

Praktisch gemeinsam haben Samsung und Google vor wenigen Tagen das Galaxy S24 vorgestellt, das als KI-Smartphone bezeichnet wird und bereits die Richtung für die kommende Pixel-Generation vorzeichnet. Die Frage ist allerdings, ob man sich auf die neuen KI-Smartphones freuen soll oder eher nicht, denn es zeichnet sich ab, dass viele Funktionen recht bald nur im Abo nutzbar sein werden. Das stellt auch die sieben Jahre Android-Updates in ein anderes Licht.



Google hat schon im Dezember die Gemini-KI für Android vorgestellt, die in der nächsten Zeit in unterschiedlichsten Varianten auf Premium-Smartphones zu finden sein soll. Es war keine große Überraschung, dass man gemeinsam mit Samsung und dem Galaxy S24 den Anfang machen wird. Schon auf der großen Bühne hat sich die Präsentation des neuen Smartphones zu einem großen Teil um die neuen KI-Funktionen gedreht und im Anschluss hatte Google noch einmal mit Zusammenfassungen nachgelegt.

Auf dem Galaxy S24 wird Gemini Nano vorinstalliert sein, das seit wenigen Wochen auch schon auf den Pixel 8-Smartphones zu finden ist und eine lokale KI bietet. Erstmals auf dem S24 wird eine Integration der Cloud-KI Gemini Pro möglich sein und schon in wenigen Monaten will man auch Gemini Ultra zugänglich machen und den Nutzern die volle KI-Power bieten. Das klingt nach einer sehr interessanten Smartphone-Familie für die Nutzer und Google dürfte spätestens mit den Pixel 9-Smartphones ähnlich stark auftrumpfen und sicherlich weiter nachlegen.

Doch die Freude über all diese neuen KI-Funktionen könnte schnell getrübt werden: Denn es wurde bekannt, dass die KI-Funktionen nur bis Ende 2025 kostenlos sein werden. Was danach kommt, hat man bisher nicht verraten und weiß es vielleicht selbst noch nicht so genau. Und spätestens an diesem Punkt rächt es sich, dass man als Nutzer oftmals gar nicht weiß, ob eine lokale oder eine Cloud-KI zum Einsatz kommt.









Da die Samsung-KI von Googles Gemini zugeliefert wird und Google bereits angekündigt hatte, dass Gemini Ultra nicht kostenlos sein wird, ist das gar nicht überraschend. Aber auch Gemini Pro, das ebenfalls in der Cloud läuft, dürfte man nicht auf ewig kostenlos anbieten wollen. Frei zugänglich (nach heutigem Stand) bleibt lediglich Gemini Nano, das direkt auf dem Smartphone ausgeführt wird und die Google-Server nicht belastet.

Nutzer sollen nach zwei Jahren zahlen

Ich gehe davon aus, dass die Nutzer ab Anfang 2026, also zwei Jahre nach Verkaufsstart, zur Kasse gebeten werden. Bei den kommenden Pixel-Smartphones dürfte das ähnlich sein. Gut möglich, dass sich der Gratis-Zeitraum später verkürzt. Wenn man das von Beginn an kommuniziert, was Samsung nur über Kleingedrucktes getan hat, ist das nicht verwerflich. Wenn es die meisten Nutzer allerdings nicht wissen und man es ihnen ganze zwei Jahre lang anbietet, dann geht das schon in Richtung wegnehmen von Funktionen.

Sieben Jahres Updates in anderem Licht

Und mit diesem Wissen erscheinen auch die starken sieben Jahre Android-Updates in einem ganz anderen Licht. Zwar könnte man das Smartphone länger nutzen, wird aber später für vieles zur Kasse gebeten. Somit könnte sich die deutlich längere Produktpflege für die Hersteller refinanzieren und die Nutzer stehen vor der Wahl, sich doch wieder nach zwei Jahren ein neues Gerät mit Gratis-Zeitraum zu holen oder ein Abo abzuschließen. Schöne neue Smartphone-Welt… Siehe dazu auch meinen früheren Artikel, in dem ich die Nachhaltigkeit von Googles Pixel Video Boost hinterfrage.

