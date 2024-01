Samsung Galaxy S24: Googles KI-Features nur im Abo? Nutzer werden in zwei Jahren zur Kasse gebeten

Die neuen Galaxy S24-Smartphones werden von Samsung erstmals als „KI-Smartphones“ bezeichnet und sind entsprechend mit jeder Menge Features vollgeladen, die auf Künstliche Intelligenz setzen – mit Unterstützung von Google. Doch jetzt wurde bekannt, dass diese Freude möglicherweise nicht lange währt, denn schon nach zwei Jahren dürfte man die Nutzer dafür zur Kasse bitten.



Die Galaxy S24-Smartphones bringen viele KI-Funktionen mit Unterstützung von Google sowie sieben Jahre Android-Updates mit, aber das heißt offenbar nicht, dass es auch die KI-Features in vollem Umfang für diesen Zeitraum geben wird. Denn im Kleingedruckten heißt es bei Samsung, dass die KI-Features nur bis Ende 2025 kostenlos angeboten werden und die externen Angebote danach etwas kosten könnten:

Galaxy AI features will be provided for free until the end of 2025 on supported Samsung Galaxy devices. Different terms may apply for AI features provided by third parties.