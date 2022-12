Pixel Update: Viele neue Pixel-Funktionen, Leaks zum Pixel 7a, Pixel Tablet und starkes Feature Drop für Pixel 7

Die erste Pixel-Woche im Dezember geht zu Ende und hat uns auch in den vergangenen Tagen wieder eine Reihe von neuen Informationen, Leaks, Updates und auch Aussichten auf kurz bevorstehende Verbesserungen gebracht. In unserem wöchentlichen Pixel Update blicken wir auf die letzten Tage mit den Pixel-Produkten zurück, die auch für Google eine immer größere Bedeutung haben und deren Portfolio in den kommenden Monaten weiter wachsen wird.



Die Pixel-Woche war wieder sehr interessant, denn sie hat uns gleich mehrere Ausblicke auf kommende Produkte und Features gegeben, die zum Teil nur wenige Tage und zum anderen noch mehrere Monate entfernt sind. Allen voran die Pixel 7a-Leaks, aber auch der Ausblick auf das Pixel Feature Drop, das nahende Pixel Tablet und mehr. Schaut kurz drüber, ob ihr etwas Wichtiges verpasst habt. Hier bekommt ihr jetzt noch einmal alles schnell und übersichtlich serviert. Für mehr Details klickt auf die jeweiligen Artikel.

Existieren Pixel Mini und Pixel Ultra gar nicht?

Seit Monaten kursieren die beiden Produkte Pixel Ultra und Pixel Mini bei den Leakern und viele waren schon versucht, konkrete Erscheinungsdaten zu liefern. Doch mittlerweile zeichnet sich ab, dass beide Produkte möglicherweise gar nicht existieren oder zumindest nicht in der aktuellen oder kommenden Generation enthalten sein werden. Stattdessen läuft alles auf das Pixel 7a hinaus, das alle großen Erwartungen in sich vereint.

» Aktueller Stand bei Pixel Ultra / Pixel Mini

Pixel Watch FAQ

Die Pixel Watch ist noch ein sehr junges Produkt und die Nutzer haben viele Fragen. Googles Community-Team hat die wichtigsten Fragen gesammelt und natürlich auch die passenden Antworten dafür geliefert. Wir haben euch das alles nochmal in deutscher Sprache zusammengefasst und herausgekommen ist eine deutsche Version des Support-Blogs „Pixel Watch minute“.

» Alle Antworten aus der Pixel Watch Minute









Googles Pixel Biometrie-Methoden

Entsperren per Fingerabdruck auf der Rückseite, per Kamera, per Fingerabdruck im Display und bald per Iris-Scanner? Google hat in den letzten Jahren auf unterschiedliche biometrische Methoden zur Smartphone-Entsperrung gesetzt und dabei verschiedene Gründe für den Wechsel angeführt. Wir fassen das Ganze einmal zusammen und zeigen euch, welche Methoden es bisher gab, welche aktuell zum Einsatz kommen und was in der Zukunft eingesetzt wird. Der nächste Wandel kommt wohl schon in wenigen Monaten.

» Das waren / sind / werden die Pixel Biometrie-Methoden

Viele Pixel-Updates kommen

Montag wird ein spannender Tag für viele Pixel-Nutzer. Denn es steht das nächste große Update vor der Tür, das aus einem Sicherheitsupdate, einem funktionellen Update, dem lange erwarteten Pixel Feature Drop und mehr besteht. Außerdem sollen die Pixel 7-Prämien ankommen und auch das Google One VPN wird ohne weitere Kosten für Pixel 7-Nutzer geöffnet. Hier zeigen wir euch alle wichtigen erwarteten Neuerungen.

» Diese Pixel Updates kommen

Pixel Launcher bekommt synchronisierte Timer

Die ‚auf einen Blick‘-Leiste im Pixel Launcher bekommt ein größeres Update und zeigt nun auch Timer von Nest Smart Displays auf dem Homescreen. Diese zeigen sowohl den aktuellen Stand als auch die gleichen Infos wie auf dem Smart Display. Außerdem lassen sich Timer stoppen oder verlängern, sodass auch Interaktion möglich ist.

» Das sind die synchronisierten Pixel Launcher-Timer

Umfangreicher Pixel 7a Leak

Das Pixel 7a ist das nächste lang erwartete Smartphone und hat sich in den letzten Wochen schon häufiger bei den Leakern gezeigt. Vor wenigen Tagen gab es den nächsten großen Schwung, der nicht nur aus geleakten Spezifikationen bestand, sondern auch zahlreiche Renderbilder brachte, die uns zeigen, wie das kommende Budget-Smartphone aussieht.

» Alle Infos und Renderbilder des Pixel 7a

Google One VPN wird für Pixel 7-Nutzer ausgerollt

Überraschung am Mittwoch: Google hat schon damit begonnen, Pixel 7-Nutzern Zugang zum versprochenen VPN zu geben. Der Rollout dürfte sich bis Montag ziehen und im Rahmen der großen Updates angekündigt werden, aber ihr könnt schon jetzt euer Glück über die Google One-App versuchen. Einfach die App öffnen und abwarten, ob ihr über die etwaige Neuerung informiert werdet.

» So funktioniert das Pixel 7 VPN









Pixel Rekorder mit Personenerkennung

Der Google Rekorder (auch Pixel Rekorder) ist auf den Pixel-Smartphones ein starkes Produkt zur Aufzeichnung von Sprache. Alle Aufnahmen werden automatisch trankribiert und sind damit durchsuchbar. Jetzt steht ein Update vor der Tür, das die Erkennung mehrerer Personen ermöglicht und diese mit Label versieht, um sie auch in Textform unterscheiden zu können. Das funktioniert vollautomatisch und Live, kann aber auch über die Einstellungen angepasst werden.

» Das ist die neue Pixel Rekorder Personenerkennung

Pixel Tablet kommt schon bald

Wann kommt das Pixel Tablet der ersten Generation? Google hat es schon vor vielen Monaten erstmals in Aussicht gestellt und wir erwarten es irgendwann zwischen Anfang 2023 und Mai 203. Das jüngste Google System Update lässt sich jetzt erwarten, dass es eher Richtung Anfang des Jahres tendiert und zusätzlich von Beginn an die Doppelnutzung als Smart Display in den Fokus rücken soll. Denn die Cast-Funktionalität zum Übertragen von Inhalten vom Smartphone auf das Tablet soll jetzt bereitgestellt werden.

» Pixel Tablet als Cast-Ziel und baldiges Erscheinen

Letzte Aktualisierung am 24.11.2022 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!