Pixel 7 & Pixel 7 Pro: Ein starker Monat steht bevor – Prämien, kostenloses VPN und Pixel Feature Drop

Die meisten Besitzer der Pixel 7-Smartphones dürften mit ihrem neuen Gerät sehr glücklich sein und mit dem Kauf die richtige Entscheidung getroffen haben. Im Dezember wird Google weitere Gründe zur Freude liefern, denn im letzten Monat des Jahres hält man noch einige Annehmlichkeiten bereit, von denen praktisch alle Käufer profitieren sollten. Wir zeigen euch, was im Dezember für Pixel 7 und Pixel 7 Pro kommt.



Pixel Feature Drop und Android 13 QPR1

Anfang Dezember steht wieder ein Pixel Feature Drop auf dem Plan, das für alle aktuellen Pixel-Smartphones ausgerollt wird und alle drei Monate neue Funktionen im Gepäckm hat. Im ersten Feature Drop nach einer neuen Pixel-Generation ist es oftmals so, dass sich Nutzer älterer Generationen auf die Freischaltung zuvor exklusiver Funktionen der neuen Generation freuen dürfen. Also eher ein Grund zur Freude für Pixel 6 und Pixel 5.

Aber auch Pixel 7-Nutzer dürften ziemlich sicher die eine oder andere neue Funktion spendiert bekommen, wobei die Auswahl oftmals eine Wundertüte ist und vorab kaum gesagt werden kann, welche Funktion normal ausgerollt und welche als Feature Drop präsentiert wird. Bisher ist nur bekannt, dass die Pixel 7-Smartphones ein neues „Security and Privacy Panel“ erhalten sollen, in dem wichtige Warnungen und Einstellungen rund um die Gerätesicherheit und den Datenschutz gesammelt werden.

Außerdem wird die Android 13 QPR1 Beta ausgerollt, in deren Vorabversionen schon einige Neuerungen entdeckt wurden. Wir haben euch alle Neuerungen bereits in unseren vorherigen Artikeln zusammengefasst: Neuerungen Beta 1 | Neuerungen Beta 2 | Neuerungen Beta 3. Nicht alles muss es in die finale Version schaffen, aber das meiste sollte dann auf den Pixel 7-Smartphones zur Verfügung stehen.









Geschenke für frühe Käufer

Wer ein Pixel 7 oder Pixel 7 Pro in der Vorbestellerphase gekauft hat, es hoffentlich rechtzeitig erhalten hat und sich in den nächsten Tagen für die Prämie registriert, darf sich im Dezember über die Gratis Pixel Watch LTE oder Pixel Buds Pro freuen. Google will die Prämien bis spätestens 60 Tage nach Einreichung versenden, was bei den meisten Nutzern Dezember bedeuten sollte. In diesem Jahr soll es wohl sehr gut laufen, denn die ersten Nutzer habe ihre Prämien schon jetzt erhalten.

Kostenloses Google One VPN

Ab Dezember will man allen Pixel 7-Nutzern das Google One VPN kostenlos zur Verfügung stellen. Bisher steht dieses nur im Rahmen des Google One Speicherplatz-Abos mit mindestens 2 TB zur Verfügung. Alle Informationen dazu findet ihr in diesem Artikel. Von einer zeitlichen Einschränkung ist bisher nichts bekannt, sodass dieses Goodie wohl ein Smartphone-Leben-lang gilt.

—

Ich denke, das sind einige gute Gründe, um sich als Neo-Pixel 7-Besitzer auf den Dezember zu freuen, wobei natürlich vor allem die Prämien und vielleicht das VPN interessant sind, denn das Feature Drop wird es auch für ältere Pixel-Generationen geben.