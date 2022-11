Google One: Gratis-VPN startet jetzt für den Desktop – Abonnenten können es auf Windows und Mac nutzen

Nutzer von Google One dürfen sich freuen, denn im Rahmen des Speicherplatz-Abos hat man vor wenigen Tagen das zusätzlich angeboten VPN-Angebot für den Desktop gestartet. Nach einer kurzen Anlaufzeit mit nur wenigen Nutzern und eingeschränkter Verfügbarkeit, gibt es das Google One Gratis VPN jetzt für alle Nutzer, die mindestens 2 Terabyte Speicherplatz gebucht haben, zum Download.



Google hat schon vor längerer Zeit ein eigenes VPN-Angebot gestartet, das allerdings nur im Rahmen eines größeren Google One-Abos (ab 2 TB) angeboten wird und für diese Abo-Nutzer daher Gratis zur Verfügung steht. Das dürfte ein guter Testlauf gewesen mit mehr oder weniger kontrollierbarem Wachstum gewesen sein, aber eines Tages möchte man dieses natürlich auch erweitern und möglicherweise separat ohne Abo anbieten. Noch ist es nicht soweit, aber jetzt kommt erst einmal der Desktop-Client.

Nach dem Start in der vergangenen Woche, beginnt man nun mit dem breiten Rollout deer Desktop-App, die auf der Google One-Webseite heruntergeladen werden kann und den Zugang über Googles Infrastruktur einrichtet. Ihr benötigt weiterhin das Google One-Abo und müsst euch entsprechend in die App einloggen, ähnlich wie bei Google Drive. Ist die App einmal eingerichtet, arbeitet Google One im Hintergrund und wird für die Nutzung nicht mehr benötigt.

Zusätzliche bietet die App Einstellungsmöglichkeiten, mit denen ihr den Datenverkehr für bestimmte Apps am VPN vorbeileiten und über die normale Datenverbindung lenken könnt. Das kann man immer wieder mal gebrauchen und ist ein praktisches Feature, das man auch schon für die Android-App anbietet.









Eine offizielle Ankündigung im Google-Blog fehlt nach wie vor, doch seit heute früh können sehr viele Nutzer die App bereits herunterladen. Das Tool soll überall dort zur Verfügung stehen, wo das VPN genutzt werden kann – also auch für deutsche Nutzer. Einen Direktlink für den Download gibt es leider nicht, denn dieser scheint im Rahmen der eindeutigen Benefits-URL für jeden Nutzer angepasst zu sein. Schaut einfach immer wieder mal auf der Google One VPN-Webseite nach.

Letzte Aktualisierung am 15.11.2022 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

[AndroidPolice]