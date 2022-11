Google Store: Die Black Friday Aktionen sind gestartet – diese Produkte sind ab jetzt günstiger zu haben

Die große Shopping-Saison steht vor der Tür und beginnt traditionell mit den Aktionen rund um den Black Friday. So wie in den letzten Tagen bereits angekündigt und mit Teasern gezeigt, steigt jetzt auch der deutsche Google Store in den Ring und hält ab sofort eine Reihe von Aktionen bereit. Außerdem stellt man allen Kunden zum Dank ein kleines Geschenk in Aussicht. Vieles dreht sich um das Smart Home.



Der Black Friday dürfte für viele Händler neben dem Weihnachtsgeschäft zu den wichtigsten Verkaufstagen (Wochen) des Jahres gehören, sodass es kein Wunder ist, dass man diese Aktionen schon frühzeitig ankündigt oder in einigen Fällen auch schon vorgezogen und auf den ganzen Monat ausgedehnt hat. Im Google Store zeigt man sich wie üblich gemütlich, verlängert die Aktionen aber ebenfalls auf zehn Tage, sodass diese in diesem Jahr vom heutigen 18. November bis zum 28. November gelten – bis einschließlich Cyber Monday.

In den letzten Tagen hat man bereits die Produkte verraten, aber die Preise und Konditionen noch unter Verschluss gehalten. Leider sind die Pixel 7-Smartphones nicht rabattiert (abgesehen von der Trade-In Aktion) und auch die Pixel Watch sucht man vergebens. Aber dafür stellt man allen Kunden ein kleines Geschenk als Dankeschön in Aussicht. Im Kleingedruckten verrät man, worum es sich handelt und es sind leider nur Werbegeschenke, wobei ich mit zweitem erst einmal nicht viel anfangen kann:

[…] erhältst du entweder eine kleine Dankeskarte mit Google-Branding und Sticker oder einen kleinen Videospielverstärker aus Pappe mit Google-Branding (abhängig von der Verfügbarkeit und im Ermessen von Google).

Auf diese Produkte gibt es Rabatte (Preise folgen in Kürze)

Pixel 6a

Pixel 7 (Trade-In Aktion)

Chromecast mit Google TV 4K

Nest Hub Smart Display 2. Generation

Nest Mini Smart Speaker

Pixel Buds A

Nest Cam Indoor mit Kabel

Nest Doorbell mit Akku

Nest Cam Outdoor oder Indoor mit Kabel









