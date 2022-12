Pixel Tablet: Google System Update bestätigt Nutzung als Smart Display und baldiges Erscheinen

Google wird schon bald das erste Pixel Tablet vorstellen, das in der ersten Variante eine Doppelrolle als Smart Display erfüllen und somit beide Kategorien verbinden soll. Jetzt gibt es im gestern veröffentlichten Google System Update einen interessanten Hinweis, der sowohl diese Doppelnutzung als auch das baldige Erscheinen bestätigt. Es geht um das Casten von Medien.



Das erste Pixel Tablet wird sich auch als Smart Display nutzen lassen, das ist längst bekannt und von Google offiziell bestätigt. Weiterhin ist bestätigt, dass das Gerät schon sehr bald auf den Markt kommen wird und uns wohl Anfang 2023 oder allerspätestens im Mai 2023 erwartet – aber die Chancen für den frühen Release steigen. Jetzt hat das jüngste Google System Update eine interessante Neuerung im Gepäck, die recht eindeutig für diese Doppelnutzung gedacht ist:

[Phone] Inform the user when casting to a Tablet device needing user interaction.[2]

[Telefon] Informieren Sie den Benutzer, wenn das Streamen auf ein Tablet-Gerät eine Benutzerinteraktion erfordert.[2]