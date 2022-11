Die Pixel Watch Minute: Google informiert über die Pixel Watch und beantwortet einige Fragen zur Smartwatch

Die Pixel Watch ist Googles erster Anlauf im Smartphone-Markt und lässt in der ersten Generation nicht nur viele Wünsche offen, sondern auch Fragen. In einem neuen Blog-artigen Format mit dem Titel The Google Pixel Watch minute beantwortet das Team der Smartwatch nun einige brennende Fragen der Nutzer, deren Antworten wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen.



Google will rund um die Pixel Watch eine Community aufbauen, um die noch recht kleine Nutzerschaft zu festigen, zu begeistern und somit natürlich auch wachsen zu lassen. Wir haben in den letzten Tagen bereits über die Pixel Watch Lautsprecher und auch die neuen Wallet-Funktionen berichtet und jetzt schauen wir uns noch den Rest des Blogbeitrags an, in dem man die wichtigsten Fragen der Community aufnimmt und beantwortet. Automatisch auf Deutsch übersetzt.

Kann ich Ladekabel und Powerbanks von Drittanbietern verwenden, um meine Google Pixel Watch aufzuladen?

Google Pixel Watch unterstützt nur das Aufladen mit dem mitgelieferten Ladegerät im Posteingang. Qi-Laden wird auf der Google Pixel Watch nicht unterstützt. Selbst wenn ein Ladegerät eines Drittanbieters zu funktionieren scheint, garantiert es keine konstante Ladung und kann in einigen Fällen sogar dazu führen, dass sich das Gerät entlädt, wenn es sich am Ladegerät befindet. Was wirkt sich auf die Batterieentladung aus?

Die Akkulaufzeit hängt von den aktivierten Funktionen, der Nutzung, der Umgebung und vielen anderen Faktoren ab. Die Google Pixel Watch ist eine voll ausgestattete Smartwatch mit LTE-Fähigkeiten, einem schönen hellen Display und robuster Haptik. Diese Funktionen erfordern im Vergleich zu anderen Geräten zusätzliche Leistung, bieten unseren Benutzern aber auch Hilfsbereitschaft und Gesundheitseinblicke, selbst wenn sie ihr Telefon nicht haben. Die maximale Akkulaufzeit ist eine ungefähre Angabe und basiert auf Tests mit Hardware und Software aus der Vorproduktion. Die Ladezeiten sind ungefähre Angaben. Die Verwendung bestimmter Funktionen verringert die Akkulaufzeit. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann geringer sein. Weitere Informationen zur Verlängerung der Akkulaufzeit der Pixel Watch finden Sie in unserem Hilfeartikel.









Wie oft synchronisiert sich meine Google Pixel Watch mit meiner Fitbit-App?

Deine Uhr wird den ganzen Tag über oder nach Abschluss eines Trainings- oder Schlafzyklus regelmäßig mit der Fitbit-App synchronisiert. Um deine Uhr manuell zu synchronisieren, öffne deine Fitbit-App, ziehe die Registerkarte „Heute“ nach unten oder tippe auf deiner Uhr auf „Fitbit Today“-App > streiche nach unten > Synchronisieren. Kann ich meinen Google Pixel Watch-Lautsprecher verwenden, um Musik, Podcasts usw. zu hören?

Wear OS ermutigt alle Musik-Apps, die Kopfhörer anstelle des Uhrenlautsprechers selbst zu verwenden. Der Uhrenlautsprecher ist für Telefonanrufe und Benachrichtigungen ausgelegt. Angesichts der Größe und Platzierung der Uhrenlautsprecher ist es also insgesamt besser, beim Musikhören Kopfhörer zu verwenden. Während Sie Spotify und Youtube Music hören, werden Sie feststellen, dass diese Apps versuchen, eine Verbindung über Bluetooth herzustellen. Kann ich Closed-Loop-ÖPNV-Karten in meinem Google Wallet auf meiner Pixel Watch hinzufügen?

Momentan können Sie Ihrem Wallet auf der Google Pixel Watch keine Closed-Loop-ÖPNV-Karte hinzufügen. Wir planen, diese Funktion unseren Benutzern in einem zukünftigen Software-Update zur Verfügung zu stellen. [Hinweis: In Japan wird Suica unterstützt. Die Funktion trägt die Marke Google Pay und führt Felica aus.]

