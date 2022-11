Pixel Watch: Musikgenuss auf der Smartwatch? Google erklärt den Zweck der verbauten Lautsprecher

Seit einigen Wochen ist die Pixel Watch auf dem Markt und immer wieder tauchen Fragen von Nutzern oder Interessierten auf, die auch für andere Nutzer interessant sein können. In einem kurzen Beitrag erklärt Google nun, ob man die verbauten Lautsprecher der Pixel Watch zum Musikhören verwenden kann oder ob dies überhaupt empfehlenswert wäre.



Google entwickelt Smartwatches wie die Pixel Watch mit dem Betriebssystem Wear OS in eine autarke Richtung, sodass ein angebundenes Smartphone zwar sehr hilfreich sein kann, aber nicht mehr unbedingt notwendig ist. So könnte man auf die Idee kommen, gestreamte Musik von YouTube Music oder Spotify direkt auf der Smartwatch zu hören – was tatsächlich möglich ist. Allerdings rät man Musikbegeisterten davon ab, denn man kann allein schon aufgrund der Größe und Positionierung der Lautsprecher keine hohe Qualität erwarten.

Kann ich meinen Google Pixel Watch-Lautsprecher verwenden, um Musik, Podcasts usw. zu hören?

Wear OS ermutigt alle Musik-Apps, die Kopfhörer anstelle des Uhrenlautsprechers selbst zu verwenden. Der Uhrenlautsprecher ist für Telefonanrufe und Benachrichtigungen ausgelegt. Angesichts der Größe und Platzierung der Uhrenlautsprecher ist es also insgesamt besser, beim Musikhören Kopfhörer zu verwenden. Während Sie Spotify und Youtube Music hören, werden Sie feststellen, dass diese Apps versuchen, eine Verbindung über Bluetooth herzustellen.

Diese Antwort ist nicht wirklich überraschend, denn natürlich sollte man eher auf externe Lautsprecher setzen, wenn man die Musik ernsthaft genießen möchte. Das gilt bekanntlich auch für Smartphones oder Laptops, sodass man von einer kleinen Smartwatch nicht viel erwarten kann. Dennoch wollte ich es euch nicht vorenthalten, denn so mancher dürfte vielleicht gar nicht wissen, dass die Pixel Watch überhaupt Lautsprecher besitzt oder wofür diese verwendet werden.

» Pixel Watch & Google Wallet: Neue Möglichkeiten für Tickets und spezielle Fahrkarten sind in Planung

[Google Support]