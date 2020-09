Android 11: Alle Informationen und Ankündigungen rund um Googles neues Betriebssystem & weitere Versionen

Nach einer siebenmonatigen Phase der Vorabversionen hat Google am Dienstag Android 11 veröffentlicht und mit dem Rollout auf alle Pixel-Smartphones begonnen. Viele weitere Smartphone-Nutzer werden sich noch längere Zeit gedulden müssen. Um die Zeit zu verkürzen, fassen wir in diesem Artikel alle aktuellen Entwicklungen rund um Android 11 zusammen: Alle Schlagzeilen dieser Woche, alle Neuerungen, die Verbreitung von Android 11 sowie ein Verweis auf die aktualisierte Update-Liste der Smartphone-Hersteller.



Es war die große Woche von Android 11! Am Dienstag hat Google das neue Betriebssystem veröffentlicht, am Mittwoch Android 11.1 in Aussicht gestellt, am Donnerstag kam dann Android 11 Go Edition und auch zwischen den Tagen gab es einige interessante Entwicklungen rund um das neue Betriebssystem. Möglicherweise habt ihr im großen Trubel dieser Woche einiges verpasst, sodass wir noch einmal zurückblicken.

Unter anderem dürfen sich auch alle Fans von Android Auto über das neue Betriebssystem freuen, denn ab sofort unterstützt dieses die kabellose Anbindung an das Infotainment-System. Natürlich profitieren aber auch andere Android-Ableger vom neuen Unterbau, der sich hoffentlich schnell verbreiten kann: Vor wenigen Tagen wurde der Rollout des großen Wear OS Herbst-Update gestartet, das zwar noch auf Android 9 basiert, aber sehr bald gegen den Android 11-Unterbau ausgetauscht werden und von dessen Verbesserungen profitieren soll.

Spannend ist es natürlich auch zu beobachten, wie schnell sich Android 11 unter den mehr als 2,5 Milliarden Nutzern verbreiten wird. Immerhin einen kleinen Ausschnitt aus dieser Nutzerschaft können wir beobachten und euch zeigen, wie es mit Android 11 in den ersten Tagen vorangegangen ist.

Der Android 11 Zeitplan

Fangen wir doch am besten ganz von vorne an: Wenn ihr noch einmal alle Vorabversionen seit der ersten Developer Preview Revue passieren lassen möchtet, dann schaut euch einfach unseren Artikel mit dem Zeitplan des Betriebssystems an. Es ist schon erstaunlich, wie weit sich das in diesem Jahr gezogen hat: Bei der ersten Android 11 Developer Preview lag noch Schnee und rund um den Release gehen die Temperaturen teilweise schon wieder in den einstelligen Bereich. Und wir sind noch nicht einmal am Ende angekommen, denn Google arbeitet nun an Android 11.1 und dürfte somit noch in diesem Jahr eine weitere Version veröffentlichen.

Die wichtigsten Neuerungen in Android 11

Es gehts an Eingemachte: Welche Neuerungen hat Google in das Betriebssystem gebracht? In diesem Jahr lagen die Schwerpunkte erneut auf den Bereichen Sicherheit und Komfort, aber es gibt auch viele Verbesserungen bzw. Änderungen, die den Nutzern sofort auffallen werden: Die neuen Bubble-Benachrichtigungen, die zahlreichen Anpassungen an den klassischen Benachrichtigungen, die neuen Screenshot-Funktionen, der verbesserte Dark Mode und vieles mehr. Eine Übersicht über alle wichtigen Neuerungen sowie einen Überblick über (fast) ALLE Neuerungen findet ihr im folgenden Artikel.

Diese Smartphones erhalten das Update

Android 11 ist da! Aber bekomme ich es auch? Diese Frage werden sich viele Smartphone-Besitzer stellen und es lässt sich nur zum Teil pauschal beantworten. Wer sich jüngst ein Smartphone gekauft hat, das in den Jahren 2019 oder 2020 auf den Markt kam, sollte relativ sicher sein. Man kann fast schon sagen, je höher die Zahl auf dem Preisschild, desto höher die Wahrscheinlichkeit. Denn natürlich versorgen die großen Smartphone-Hersteller ihre prestigeträchtigen Flaggschiffe zuerst. Ab 2018 wird es dann schon kritisch, aber die ersten Hersteller haben sich schon zu Wort gemeldet und ihre Update-Listen veröffentlicht.

Eine Liste mit den offiziellen Listen sowie eine zusätzliche spekulative Liste anhand des Erscheinungsdatums der Smartphones findet ihr im verlinkten Artikel. Sicher ist: Alle Pixel-Smartphones mit Ausnahme der ersten Generation werden von Google mit Android 11 versorgt – und das aller Voraussicht nach noch am Tag der Veröffentlichung. Zwar in Wellen und nicht alle gleichzeitig, aber innerhalb der folgenden 2-3 Tage darf jeder Pixel-Besitzer damit rechnen. Aber auch alle Nutzer von Android Go-Smartphones dürfen sich freuen. Siehe folgender Punkt.

Android 11 Go Edition

Nur zwei Tage nach dem Release von Android 11 hat Google mit der Android 11 Go Edition nachgelegt, die einige weitere Features mit auf den Weg bekommen hat, über die sich alle Nutzer von Android Go-Smartphones freuen dürfen. Dazu gehört unter anderem ein deutlich gesenkter Ressourcenverbrauch, der den App-Start um bis zu 20 Prozent anheben soll. Alle Neuerungen rund um Android 11 Go Edition sowie zahlreiche Screenshots findet ihr ausführlich in diesem Artikel.

Android 11.1

Android 11 da, auf zu Android 12? Nein, offenbar nicht. Google hat bereits Android 11.1 in Aussicht gestellt, auf das sich alle Pixel-Nutzer schon bald freuen können. Dafür hat man das Beta Program offen gehalten, über das schon in wenigen Wochen die erste Vorabversion ausgeliefert werden könnte. Alle Infos und wie ihr daran teilnehmen könnt erfahrt ihr in diesem Artikel.

Android 11 Verteilung

Google hat Android 11 veröffentlicht, aber was machen die Smartphone-Hersteller daraus? Wir haben uns die Zahlen in den ersten drei Tagen nach der Veröffentlichung ganz genau angesehen und wieder einmal unsere Statistiken geöffnet. Wenig überraschend gab es ab Dienstag einen echten Schub, der aber schnell wieder nachlassen dürfte. Alle Zahlen findet ihr in diesem Artikel.

