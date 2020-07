Android 11: Google zeigt zum World Emoji Day alle neuen Emojis – mit Dark Mode-Anpassungen (Galerie)

Schon in wenigen Wochen erscheint die finale Version von Android 11 und wird nicht nur einen ganzen Schwung neuer Features mitbringen, sondern auch zahlreiche neue und überarbeitete Emojis im Gepäck haben. Anlässlich des morgigen World Emoji Day hat Google nun die finalen Grafiken für die 62 neuen und 55 überarbeiteten Emojis veröffentlicht, die Anfang September den Weg auf die Smartphones der Nutzer finden.



Jede neue Android-Version bringt auch immer einen ganzen Schwung neuer Emojis mit, denn Googles Designer setzen den im Frühjahr vom Unicode-Konsortium veröffentlichten Entwurf bis zum Herbst um und können die Bildchen dann in das neue Betriebssystem bringen. Dabei nimmt Google aber nicht mehr nur die passive Rolle ein, sondern das Unternehmen beteiligt sich längst aktiv am Emoji-Konzept und war mitverantwortlich für die Einführung der Hautfarben sowie des neutralen Geschlechts.

Es steht nur noch eine Android 11 Beta vor dem finalen Release und diese könnte womöglich schon die vollständige Palette der neuen Emojis enthalten, die mit der finalen Version Anfang September in das Betriebssystem einzieht. Anlässlich des morgigen World Emoji Day hat Google nun eine Vorschau veröffentlicht, in der alle neuen Bildchen enthalten sind. Schaut euch dazu einfach die folgende kleine Galerie an. Mit einem Klick lassen sich die Bilder vergrößern.

Aber Google hat auch einige bereits bestehende Emojis aktualisiert und soweit angepasst, dass sie selbst im Dark Mode besser aussehen. Das betrifft vor allem die eher dunklen Tier-Emojis wie die des Gorillas, Pandabär, der Katze oder des schwarzen Herzes. Diese waren bisher wohl nur sehr schlecht auf den dunklen Hintergründen zu sehen. In obiger Animation könnt ihr sehen, wie diese neuen Darstellungen auf dem dunklen bzw. hellen Hintergrund wirken.

In addition to creating new emoji, we took a look at some of our favorites! As we rely more and more on digital communications, so much of what makes face-to-face chat easy, is lost. Which is why we’re so happy to bring back some warmth to our little friends again; perhaps a few look a bit familiar. 🙂