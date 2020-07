GMail: Großes Update wandelt GMail zur Kollaborations-Plattform für G Suite-Nutzer (Screenshots & Video)

Google wird GMail in den nächsten Monaten sehr umfangreich mit neuen Features ausstatten und unter dem Motto „new home for your work“ in eine umfangreiche Kollaborationsplattform umbauen. Das hat sich in den letzten Wochen unter anderem durch die Google Meet-Integration abgezeichnet und wurde nun offiziell angekündigt. Für alle G Suite-Nutzer soll sich GMail somit zum Slack- oder Microsoft Teams-Konkurrenten entwickeln.



Google hat trotz allerbester Voraussetzungen mal wieder einen Markt verschlafen, in dem die Konkurrenz deutlich bessere Lösungen zu bieten hat – nämlich den der Kollaboration. Slack und Microsoft Teams erleben schon seit längerer Zeit einen Höhenflug, sind durch das globale Home Office aber in ganz neue Sphären geschossen, in denen Google noch keine große Rolle spielt. Dabei ist mit GMail, den diversen Messengern sowie den Dokument-Apps und weiteren Diensten alles Notwendige seit vielen vielen Jahren im Portfolio.

Gestern sind erste Screenshots von der neuen GMail-Plattform geleakt worden und wenige Stunden später hat Google es offiziell gemacht. GMail soll zur neuen Zentrale im Büro ausgebaut werden und im besten Falle die einzige Plattform sein, die überhaupt noch benötigt wird. Dafür werden zahlreiche Tools von Google Meet und Google Chat über Docs inklusive der zahlreichen Ableger bis zum Google Kalender und Google Tasks in die Oberfläche integriert und fest miteinander verknüpft.

Auf den folgenden beiden Screenshots sowie im unten eingebundenen Video könnt ihr die neue Oberfläche bereits sehen, die zwar sehr strukturiert wirkt, aber zumindest auf den ersten Blick (meiner Meinung) nach den Nutzer regelrecht erschlägt. Über die Tabs wird zwischen den Bereichen MAIL, CHAT, ROOMS und MEET gewechselt und alle weiteren Dienste sind jeweils tief in den Bereichen integriert. Schaut euch dazu einfach die Bilder an.









Das neue GMail soll im Laufe der nächsten Monate für alle G Suite-Nutzer zur Verfügung stehen, interessierte Admins können aber schon jetzt eine Preview beantragen. Es ist davon auszugehen, dass Google mit Hochdruck an der Umsetzung der neuen Plattform arbeitet, bei der es um nicht weniger als die Vernetzung des gesamten G Suite-Angebots geht – im Hintergrund mit Sicherheit ein Mammutprojekt. Ob eine solche Plattform in dieser oder abgespeckter Form auch für Privatnutzer angeboten werden soll, wird laut der Ankündigung derzeit „intensiv überlegt“. Die Google Meet-Integration ist ja immerhin schon vorhanden.

» Google Kalender: Termine noch schneller anlegen und bearbeiten – neue Möglichkeiten für das Termin-Overlay

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren