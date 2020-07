Google Pixel Buds 2: Die wichtigsten Features der neuen smarten Bluetooth-Kopfhörer schnell erklärt (Videos)

Vor wenigen Tagen hat Google die Pixel Buds 2 in Deutschland auf den Markt gebracht und im gleichen Atemzug das erste Update für die smarten Kopfhörer angekündigt. Wer sich für die neuen smarten Kopfhörer interessiert, aber noch etwas unsicher ist, kann sich vielleicht etwas von Googles Videos unterstützen lassen, die die wichtigsten Funktionen schnell und sehr anschaulich erklären.



Für alle Gadget-Freunde war es bisher eine gute Woche, denn gleich am Montag wurden die Pixel Buds 2 in Deutschland auf den Markt gebracht und nur zwei Tage später hat dann Xiaomi nachgelegt und einen ersten Schritt hin zum großen Android TV-Neustart gemacht: Es wurde der Xiaomi Mi TV Stick vorgestellt, der ab Anfang August erhältlich sein wird. Und wer etwas sparen möchte, sollte in den kommenden Monaten die gesenkten Preise im Google Store nutzen.

Die Pixel Buds 2 bringen im Vergleich zur ersten Generation neue Möglichkeiten mit und besitzen dank des komplett kabellosen Designs sowie dem integrierten Google Assistant einige Zusatzfunktionen. Um diese besser zu erklären, hat Google eine YouTube-Playlist mit insgesamt 10 How-to Videos erstellt, die sehr kurz gehalten sind und die jeweilige Situation sehr schnell und auch ohne umständliche Ankündigungen beschreiben. Dass die Videos in englischer Sprache gehalten sind, sollte also absolut kein Problem darstellen. Und schon in wenigen Wochen bringt das erste Pixel Feature Drop für die Pixel Buds 2 neue Features mit.

In der Playlist geht man auf verschiedenste Themen ein, hier einmal der schnelle Überblick:

Einiges davon kann man sich vielleicht ersparen, die drei (meiner Meinung nach) wichtigsten Videos habe ich hier in den Artikel eingebunden. Alles weitere findet ihr in dieser Playlist.









» Google Pixel Buds 2: Das sagen die ersten Tester – so schlagen sich die smarten Bluetooth-Kopfhörer (Videos)

» Google Store: Günstigere Preise für alle Google-Produkte – Mehrwertsteuersenkung wird weitergegeben

