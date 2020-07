Xiaomi Mi TV Stick: Das ist der neue Stick mit Android TV und Google Assistant – ohne Googles Neustart (Galerie)

Nach zahlreichen Leaks in den vergangenen Wochen wurde der Xiaomi Mi TV Stick nun endlich auf dem großen Xiaomi-Event offiziell vorgestellt. Der neue Xiaomi Mi TV Stick mit Android TV und Google Assistant-Fernbedienung wird schon in wenigen Wochen auch in Deutschland auf den Markt kommen und etwa 40 Euro kosten. Damit befindet man sich in einem interessanten Preis-Gefilde und eröffnet womöglich gleichzeitig Googles Android TV-Neustart.



Xiaomi hat für den frühen Nachmittag zum großen Xiaomi Launch Event geladen und auf diesem zahlreiche neue Produkte vorgestellt, die fast alle auch auf dem deutschen Markt erscheinen werden – vom Fitnessband über den E-Scooter bis hin zum Xiaomi Mi TV Stick. Im Vorfeld ist bereits sehr vieles durchgesickert, sodass es keine großen Überraschungen, sondern eher nur Bestätigungen, gegeben hat.

Der Xiaomi Mi TV Stick ist endlich offiziell: Xiaomi hat den Stick in der Full-HD Variante vorgestellt und wird ihn hierzulande ab Mitte August für knapp 40 Euro auf den Markt bringen. Damit befindet man sich in den Gefilden des Amazon Fire TV Stick, ist mit dem Betriebssystem Android TV aber vermeintlich besser aufgestellt. Dazu kommt der ständig präsente Google Assistant, der auch auf der Bluetooth-Fernbedienung einen prominente Position einnehmen darf.

Auf der Fernbedienung findet sich der Google Assistant-Button direkt unter dem Power-Knopf, gefolgt von der bekannten Schaltfläche zur eigentlichen Bedienung des TV-Betriebssystems. Darunter eine Reihe mit den üblichen Android-Buttons und dann folgen schon zwei weitere Marken – nämlich Netflix und Amazon Prime. Als größere Amazon Fire TV Stick-Konkurrent auf jeden Fall ein interessanter Button-Mix. Auch die Lautstärke wird sich regeln lassen, wobei noch nicht bekannt ist, ob das für das Betriebssystem oder für den angeschlossenen Fernseher gelten wird.









Einige Fotos des Xiaomi Mi TV Stick









Xiaomi Mi TV Stick Full-HD

1GB RAM

8GB eMMC storage

2.0GHz quad-core Cortex-A53 processor with Mali-450 GPU

Android TV 9.0

1080p output

Bluetooth 4.2

Google Assistant

Bluetooth remote with Voice Assistant key and dedicated Netflix and Amazon Prime Video buttons

Support for Dolby Audio and DTS Surround Sound

Dual-Band Wi-Fi

Ports – HDMI (2.0a), MicroUSB port

Leider bringt Xiaomi hierzulande nur die Full-HD-Variante auf den Markt und verzichtet vorerst auf die 4K-Version, was sich aber im Laufe der Zeit noch ändern könnte. Interessant wird es sein, ob der Stick nun der große Gewinner oder Verliere von Googles Android TV-Neustart ist. Zwar ist trotz zahlreicher Leaks noch nichts ganz konkretes bekannt, aber Googles Neustart wird schon in wenigen Monaten erwartet – inklusive dem ‚Sabrina‘-Dongle.

Sollte der Xiaomi Mi TV Stick das Update auf das neue Android TV erhalten, wäre er ganz vorne mit dabei. Sollte es nicht so sein, wäre es das letzte „alte“ Gerät. Dazu haben sich weder Xiaomi noch Google bisher geäußert – wird aber sicher eines der spannendsten Details sein.

