Xiaomi Livestream: YouTube überträgt die Präsentation der Xiaomi-Produkte ab 14:00 Uhr Live – Mi TV Stick & mehr

Nicht nur bei Google steht neue Hardware vor der Tür, sondern auch Xiaomi wird in diesen Tagen mal wieder mit neuen Produkten nachlegen. In wenigen Stunden findet das Event mit dem leicht sperrigen Titel Xiaomi Ecosystem Product Launch statt, auf dem unter anderem der Xiaomi Mi TV Stick präsentiert wird. Wer möchte, kann das Event um 14:00 Uhr bei YouTube im Livestream verfolgen bzw. später die Live-Aufzeichnung ansehen.



Xiaomi hat einen extrem steilen Aufstieg hinter sich, der die Startup-Phase gefühlt einfach mal übersprungen hat und innerhalb weniger Jahre vom Smartphone-Schrauber zum globale Technologie-Konzern geführt hat. Auch für Google ist das Unternehmen mittlerweile zu einem wichtigen Partner geworden, der im vergangenen Jahr die Mi Watch im Apple-Design vorgestellt hat und heute unter anderem mit dem bereits umfangreich geleakten Mi TV Stick nachlegen wird.

Es ist nicht unbedingt die Zeit für große Events, aber dennoch lädt Xiaomi am heutigen frühen Nachmittag zum Xiaomi Ecosystem Product Launch und wird eine ganze Reihe neuer Produkte vorstellen, die zeitnah auch auf dem deutschen Markt erscheinen sollen. Das obige Vorschaubild für den Livestream gibt uns schon einen guten Eindruck davon, was uns erwartet. Bis auf eine kleine Ausnahme sind alle Produkte bereits bekannt und waren, Xiaomi-typisch, zum Teil sogar schon im Verkauf bzw. ein Teil großer Leaks.

Obiger Teaser zeigt unter anderem den Xiaomi Mi TV Stick (vierte Ziffer), aber auch das neue Mi Band sowie ein neuer Elektroroller sind zu sehen. Unklar bleibt, was in der dritten Ziffer zu sehen ist – aber auch das wird sich schon in wenigen Stunden auflösen. Gut möglich, dass es noch eine Reihe von Überraschungsprodukten geben wird, denn bei einem solchen Event-Titel und durcheinander in den Produkt-Kategorien wird es sicher nicht jedes Produkt auf das „Cover“ schaffen.

Auf Googles Videoplattform YouTube wird das Xiaomi Ecosystem Product Launch-Event in wenigen Stunden ab 14:00 Uhr Live übertragen, soll aber auch auf einigen Plattformen zu sehen sein – die für Google-Fans aber natürlich nicht interessant sind 😉









Xiaomi Event Livestream ab 14:00 Uhr bei YouTube

Der Livestream beginnt um 14:00 Uhr deutscher Zeit, wobei sich aktuell nur schwer sagen lässt, ob es tatsächlich ein Livestream oder nur eine geplante Videopremiere sein wird – was viele Unternehmen in letzter Zeit sehr häufig verwenden. Macht schlussendlich nur den Unterschied, dass man direkt bis zum Ende springen kann. Für deutsche Nutzer ist 14:00 Uhr aber ohnehin eine eher unglückliche Zeit, außer natürlich für die Balkonien-Urlauber 😉

Der Xiaomi Mi TV Stick ist ein Google-relevantes Produkt, das wir in den letzten Wochen bereits sehr ausführlich vorgestellt haben. Sollte es weitere Informationen oder ähnliche Produkte geben, erfahrt ihr es hier natürlich zeitnah im Blog.

