Pixel Update: Umfangreiche Pixel 9-Infos, Leaks zu den magischen Funktionen, Hey Pixie, Updates und mehr

Die erste Pixel-Woche im Juli geht zu Ende und hat uns auch in den letzten Tagen wieder sehr viele neue Informationen gebracht – unter anderem zu den kommenden Pixel 9-Smartphones. Es gab umfangreiche Leaks, neue Infos zu den Komponenten, Hands-on-Videos und vieles mehr. Aber auch funktionelle Updates waren mit dabei. In unserem wöchentlichen Pixel Update blicken wir wie üblich auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in einer schnellen Übersicht zusammen.



Die letzten sieben Tage waren rund um die Pixel-Smartphones und das erweiterte Portfolio auch diesmal wieder sehr interessant, denn das Bild der kommenden Pixel 9-Smartphones hat sich deutlich aufgeklart, es gibt neue Infos zu Hey Pixie, Infos zu den Marktanteilen in Deutschland und vieles mehr. Es war wieder viel los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Das sind die Pixel 9-Smartphones

Die Pixel 9-Smartphones rücken näher: Google wird die neunte Generation der Pixel-Smartphones schon in wenigen Wochen vorstellen und wir haben anlässlich dessen alle Informationen zu den kommenden Geräten zusammengestellt.

» Alle Infos zu den Pixel 9-Smartphones

Hey Pixie

Es gibt immer mehr Informationen zu einem kommenden KI-Sprachassistenten auf den Pixel-Smartphones. Pixie wird wohl als Zusammenschluss von Google Assistant und Gemini sowie einem exklusiven Einsatz auf den Pixel-Smartphones bestehen. Hier findet ihr alle Informationen im schnellen Überblick.

» Das ist Googles neuer KI-Assistent Pixie









Pixel-Smartphones in der Nische

International erfreuen sich Googles Pixel-Smartphones recht großer Beliebtheit und konnten auch in den USA bereits erwähnenswerte Marktanteile gewinnen – aber das gilt nicht für Deutschland. Hierzulande haben die Smartphones nur einen Anteil von drei Prozent, wobei die Tendenz eher durch noch „schlechtere“ Mitbewerber steigen könnte.

» Marktanteile der Pixel-Smartphones in Deutschland

Googles Pixel 9 leakt in knalligem Pink

Es gibt erste Hands-on-Videos des vermeintlich echten Pixel 9 – diesmal in einem knalligen Pink. Das Smartphone zeigt sich von allen Seiten, mit einer auffälligen Farbe und einer leider sehr großen Kameraleiste. Es gibt einen guten ersten Eindruck der kommenden Pixel-Generation.

» Googles Pixel 9 im ersten Hands-on

» Googles Pixel 9 zeigt sich in voller Pracht

Das ist die neue Pixel 9-KI mit magischen Funktionen

Die Pixel 9-Smartphones werden magische KI-Funktionen mitbringen, das hat schon der erste Teaser verraten. Jetzt zeigen Leaks, worum es sich dabei genau handeln soll: Eine neue Recall-ähnliche Funktion sowie eine Add Me-Funktion für Gruppenfotos.

» Pixel 9 bringt magische Recall-Funktion

» Add Me-Funktion für vollständige Gruppenfotos kommt

Pixel-Update für Juli rollt aus

Das Juli-Update für die Pixel-Smartphones rollt pünktlich für alle Nutzer aus. Anders als im Vormonat gab es diesmal nur einen Tag längere Wartezeit und sowohl das Sicherheitsupdate als auch das Pixel-Update dürften mittlerweile bei allen Nutzern angekommen sein.

» Das steckt im Pixel-Update für Juli









Pixel 6 mit Factory Reset-Problemen

Ein Factory Reset kann auf den Pixel 6-Smartphones derzeit dazu führen, dass das Smartphone nicht mehr nutzbar ist. Google hat das Problem bestätigt und gibt Tipps, wie ihr das Zurücksetzen dennoch nutzen könnt.

» So könnt ihr die Factory Reset-Probleme der Pixel 6-Smartphones umgehen

Viele Infos zu den Pixel 9-Komponenten

Es gab nicht nur neue Hands-ons zu den Pixel 9-Smartphones, sondern auch neue Informationen zu den verbauten Komponenten. So haben wir in dieser Woche die Tensor 5-Bestätigung für TSMC erhalten, die Nutzung eines optimierten Samsung-Displays sowie einen verbesserten Fingerabdruckscanner mit Ultraschall.

» Pixel 9 SoC kommt nicht mehr von Samsung

» Pixel 9-Smartphones verbauen weltbestes Samsung-Display

» Pixel 9-Smartphones optimieren Fingerabdruckscanner mit Ultraschall

Letzte Aktualisierung am 4.07.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!