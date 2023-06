Pixel Update: Neue Google-Apps starten, Leaks zum Pixel 8, Pixel Watch-Update, Pixel Fold, Tablet und mehr

Die erste volle Pixel-Woche im Juni geht zu Ende und hat uns in den vergangenen Tagen wieder sehr viele neue Informationen rund um die Pixel-Produkte gebracht, die in Kürze starten oder bereits auf dem Markt sind. Neben neuen Google-Apps für die Pixel-Smartphones gibt es Leaks zu kommenden Geräten, aktuelle Updates und mehr. In unserem wöchentlichen Pixel Update blicken wir auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles wie gewohnt übersichtlich in Kurzform zusammen.



Auch in dieser Woche gab es einige Informationen rund um die kommenden Pixel-Produkte wie dem Pixel 8 und dessen SoC Tensor G3, es gibt Leaks zur Pixel Watch 2, leider auch Probleme und einige Updates. Außerdem blicken wir ein wenig zwischen die Zeilen einzelner Interviews rund um die neuen Pixel-Produkte. Es war einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Das steckt im nächsten Pixel Feature Drop

Eigentlich hätten wir das nächste Pixel Feature Drop für vergangenen Montag erwartet, doch es blieb abermals aus – wie zuletzt schon im März – und wird damit wohl erst am kommenden Montag veröffentlicht werden. Aber Vorfreude ist die schönste Freude und in diesem Monat wissen wir schon recht genau, was uns bzw. euch bei der großen Update-Runde erwartet. Es gibt bereits zahlreiche Informationen, Leaks oder auch halbe Ankündigungen, die auf einen starken Juni hoffen lassen.

Ob es wirklich alle diese Neuerungen in das nächste Feature Drop schaffen werden oder man sich einiges auch für ein Sommer-Update, für Android 14 oder einen zwischenzeitlichen Rollout aufhebt, bleibt abzuwarten und lässt sich im Vorfeld nur schwer sagen.

Ist das Pixel 7a das bessere Pixel 7?

Das Pixel 7a kann in allen Tests überzeugen, Reviewer begeistern, Neo-Nutzer begeistern und hat auch noch auf dem Papier eine starke Ausstattung zu einem vergleichsweise sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Man kommt kaum drumherum, das Pixel 7a als das bessere Pixel 7 zu bezeichnen. Denn mit gerade einmal sieben Monaten Abstand und einer zum Teil sogar besseren Leistung zum günstigeren Preis kann man als potenzieller Käufer nichts falsch machen. Das könnte auch daran liegen, dass es mutmaßlich kein Pixel 8a gibt und Google mit dem Budget-Smartphone für zwei Jahre auf Kundenfang gehen will. Aber das kann Käufern der ersten Wochen und Monate nur Recht sein.

» Ist das Google Pixel 7a das bessere Pixel 7?

Kommt das Pixel Fold zu spät?

Foldables hatten im vergangenen Jahr einen echten Boom erlebt, denn die Geräte haben ihre Kinderkrankheiten hinter sich gelassen und sich etabliert – aber locken sie auch neue Käufer oder Wiederkäufer an? Jüngste Statistiken zeigen, dass der Foldable-Boom derzeit eine Schwächephase hat und die Verkaufszahlen zum dritten Quartal in Folge gesunken sind.

» Der Foldable-Boom scheint vorerst vorbei zu sein

Pixel Tablet: Das Gerät ist noch nicht fertig entwickelt

Google wird in knapp zwei Wochen das Pixel Tablet Smart Display auf den Markt bringen und könnte bei dem Gerät möglicherweise für eine rechtzeitige Verfügbarkeit den Rotstift angesetzt haben. Denn es fehlt Zubehör, es fehlt Funktionalität und laut Auskunft eines Leakers ist das Gerät beim aktuellen Stand „nicht fertig“. Das erhöht doch schon jetzt die Vorfreude auf die zweite Generation, deren Zubehör dann hoffentlich mit dem der ersten Generation kompatibel ist.

» Ist das Pixel Tablet überhaupt fertig?

Pixel Tablet und Pixel Fold noch nicht fertig?

Nicht nur das Pixel Tablet ist möglicherweise noch gar nicht fertig entwickelt, sondern auch beim Pixel Fold hat Google selbst mitgeteilt, dass man mindestens zwei weitere Geräte in Planung hatte, mit denen man dann doch nicht zufrieden war. Nicht ausgeschlossen, dass auch der dritte Anlauf noch nicht den Optimalvorstellungen entspricht, aber erst einmal auf den Markt kommen musste. So etwas wird man natürlich nicht verraten, aber dennoch sind es interessante Einblicke.

Pixel Watch 2: Alles was bisher bekannt ist

Nach anfänglicher Skepsis unter vielen Beobachtern (auch hier im Blog) scheint mittlerweile recht sicher zu sein, dass Google eine Pixel Watch 2 auf den Markt bringt. Wir sammeln alle bisher bekannten Informationen und zeigen euch, wo die Stärken der zweiten Generation liegen sollen und was sich vielleicht überraschend stark verändern wird.

» Alle bisher bekannten Infos zur Pixel Watch 2

Pixel 7 und Pixel 7a Wallpaper zum Download

Google setzt bei den Pixel-Smartphones der siebten Generation auf Feder-Wallpaper, das überraschend gut aussieht und auf allen Geräten der 2022/2023er Generation verwendet wir. Wir bieten euch alle 20 Hintergrundbilder des Pixel 7, Pixel 7 Pro und auch Pixel 7a zum Download an.

» Alle Pixel 7-Wallpaper zum Download

Neue Infos zum Tensor G3 im Pixel 8

Mit den Pixel 8-Smartphones wird Google bereits die dritte Tensor-Generation starten. Schon jetzt sind viele Informationen zum Tensor G3 bekannt geworden, der wohl ein echtes Speed-Upgrade erhält und deutlich mehr Leistung bringen soll als die beiden Vorgänger. Man schraubt auf allen Ebenen und stärkt von der Anzahl der Kerne über die Leistung und die GPU bis hin zur KI und zusätzlichen Bildverarbeitung viele Bereiche. Nur das Modem bleibt wohl unverändert.

» Neue Spezifikationen zum Tensor G3 SoC

Probleme mit der Pixel Watch

Da dürfte so mancher Pixel Watch-Nutzer in den letzten Tagen nicht schlecht gestaunt haben: Seit einigen Wochen mehren sich Berichte darüber, dass sich die Abdeckung der Pixel Watch löst, weil der Kleber seinen Geist aufgibt. Das ist nicht nur unschön, obwohl es sich meist wieder schließen lässt, sondern stellt natürlich auch ein dickes Fragezeichen hinter die Wasserdichtheit der Smartwatch. In den meisten Fällen soll Google die Smartwatch bisher ausgetauscht haben.

Pixel-Update verzögert sich

Wer am Montag um 19:00 Uhr geduldig gewartet und den Update-Button der Pixel-Smartphones massiert hat, wurde leider enttäuscht. Google hat das Juni-Update um mindestens eine Woche verzögert, denn es gab lediglich das Sicherheitsupdate für Android. Man hat weder dieses Update noch das Pixel Feature Drop und auch nicht die neue Version Android 13 QPR3 auf die Pixel-Smartphones ausgerollt. Es wird erwartet, dass dies am Montag nachgeholt wird.

» Warum ist das Pixel-Update wieder verzögert?

Juni-Update für die Pixel Watch

Nutzer der Pixel Watch hatten am Montag hingegen etwas mehr Glück, denn für sie gab es das Update auf die Juni-Version. Allerdings bringt es nur Bugfixes mit, die natürlich begrüßenswert sind, aber keine neuen Funktionen. Dennoch stark von Google, dass man die Smartwatch weiterhin jeden Monat mit Updates versorgt und auch außerhalb der Pixel Smartphone-Updates bedenkt.

» Pixel Watch erhält das Juni-Update

Fingerabdruckscanner versagt nach Android 14 Beta 3

Am Mittwoch wurde die Android 14 Beta 3 veröffentlicht, die auf allen Pixel-Smartphones installiert werden kann. Zumindest Nutzer der sechsten Pixel-Generation sollten sich das aber gut überlegen, denn es gibt wohl Probleme mit dem Fingerabdruckscanner. Und diesmal ist es keine verzögerte Erkennung, sondern die Komponente wird von der Software gleich gar nicht mehr erkannt und ist somit auch nicht mehr nutzbar. Ein baldiges Update auf Android 14 Beta 3.1 ist daher zu erwarten.

» Fingerabdruckscanner funktioniert nicht mit Android 14 Beta 3

Google startet neue AICore-App für Künstliche Intelligenz

Auch die Android- und Pixel-Nutzer werden nicht um die Künstliche Intelligenz herumkommen und haben nun eine neue App in den Startlöchern, die solche Aufgaben zentral übernehmen oder zumindest steuern könnte. Mit der Android 14 Beta 3 wurde die AICore-App entdeckt, die bisher aber noch keine Inhalte hat und lediglich ein leeres App-Gerüst ist. Das dürfte sich schon recht bald ändern.

Neue Emoji-Wallpaper starten auf den Pixel-Smartphones

Die Personalisierung spielt bei Android eine weiter wachsende Rolle und umfasst nicht nur den Sperrbildschirm, sondern auch die dynamisch generierten Wallpaper. Mit dem jüngsten Update auf die Android 14 Beta 3 sowie mutmaßlich auch im Gepäck des kommenden Pixel Feature Drop kommt die Emoji Workshop Wallpaper-App auf die Smartphones. Mit dieser lässt sich auf Basis von ausgewählten Emojis, einem Stil sowie einer Farbe dynamische Hintergrundbilder erstellen. Auf Wunsch sind diese auch animiert als Live Wallpaper nutzbar.

Es ist nur der erste Schritt, denn schon Anfang Mai hatte man ergänzend neue Wallpaper-Funktionen angekündigt, die nach und nach ausgerollt werden dürften. 3D-Wallpaper, die aus jedem normalen Foto eine 3D-Ansicht erstellen sowie KI-generierte Hintergrundbilder, bei denen die Nutzer lediglich ihr Wunschmotiv in Text angeben müssen.

» Google schaltet neue Emoji Workshop-App für erste Nutzer frei

