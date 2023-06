Pixel-Smartphones: Nutzer berichten von ausgefallenem Fingerabdruckscanner nach Android 14 Beta-Update

Google hat gestern Abend die jüngste Android 14 Beta veröffentlicht, die neben einigen Verbesserungen sowie der Platform Stability wohl auch ein neues Problem für Pixel-Nutzer im Gepäck hat. Schon jetzt berichten einige Nutzer der Pixel-Smartphones, dass sich der Fingerabdruckscanner gar nicht mehr nutzen lässt und von den entsprechenden Apps auch gar nicht mehr erkannt wird.



Der Fingerabdruckscanner ist seit der sechsten Pixel-Generation direkt im unteren Bereich des Displays integriert und funktioniert nach den Eindrücken zahlreicher Nutzer nicht ganz so zuverlässig, wie die früheren Varianten auf der Rückseite. Google arbeitet seit längerer Zeit an Verbesserungen und konnte immer wieder größere Fortschritte erzielen, doch mit der aktuellen Android 14 Beta 3 scheint sich in diesem Bereich ein Bug eingeschlichen zu haben.

Einige Nutzer berichten, dass sich der Fingerabdruckscanner nach Installation der Beta gar nicht mehr nutzen lässt. Der Scanner scheint nicht erkannt zu werden, denn diese Möglichkeit zur Entsperrung oder Autorisierung wird gar nicht angeboten. Die Berichte stammen hauptsächlich von Nutzern der Pixel 6-Smartphones, wobei sowohl das Pixel 6 als auch das Pixel 6 Pro und das Pixel 6a betroffen sind. Berichte von Nutzern der Pixel 7-Smartphones oder des brandneuen Pixel 7a liegen bisher nicht vor, aber sind nicht ausgeschlossen. Wer also ein Problem mit dem Sensor hat, der weiß nun, er ist nicht allein.

Schon mit den letzten Beta-Versionen von Android 14 und zum Teil auch Android 13 QPR3 gab es Probleme in diesem Bereich, allerdings nur in Form von schlechteren Erkennungen. Vermutlich wird Google in den nächsten ein bis zwei Wochen mit einer Beta 3.1 nachlegen, die dieses Problem dann hoffentlich behebt.

» Android 14: Google veröffentlicht dritte Beta für alle Pixel-Smartphones – alle Neuerungen & Downloadlinks

Letzte Aktualisierung am 14.05.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

[9to5Google]