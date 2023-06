Android 14: Google veröffentlicht dritte Beta für alle Pixel-Smartphones – alle Neuerungen & Downloadlinks

Google hat die dritte Android 14 Beta veröffentlicht. Wie vor längerer Zeit per Timeline angekündigt, hat man gut einen Monat nach der zweiten Beta nun die dritte Version veröffentlicht, die als wichtige Etappe gilt und als erste in den Bereich der Plattform-Stabilität vordringt. Ab sofort steht die dritte Beta-Version des neuen Betriebssystems für alle unterstützten Pixel-Smartphones bequem über den Beta-Kanal zum Download bereit.



Das nächste Kapitel in der Android-Geschichte wird geöffnet: Nach den ersten beiden Developer Previews, die sich dem Namen nach vor allem an Entwickler richten und noch etwas experimentell sind, sowie den ersten beiden Betas im April und Mai, hat man nun die dritte Beta-Version veröffentlicht. Das ist nach wie vor eine Vorabversion, aber diese hat nun offiziell die „Plattform-Stabilität“ erreicht und sollte daher auch so stabil sein, dass man sie ohne große Bedenken bequem über den Beta-Kanal auf den Pixel-Smartphones installieren kann. Probleme können auftreten, aber diese sollten nicht das gesamte Smartphone beeinflussen.

Die dritte Android 14 Beta lässt sich über den Beta-Channel herunterladen und automatisch installieren sowie aktualisieren. Google hat einige Neuerungen angekündigt, in den nächsten Tagen werden ziemlich sicher viele weitere unangekündigte Verbesserungen entdeckt und auch in den ersten beiden Developer Previews sowie der ersten Beta gab es schon jede Menge Veränderungen zu entdecken. Ihr findet sie in den folgenden Artikeln:

Mit der Beta werden diese Verbesserungen, wenn sie noch enthalten sein sollten, ein Stückchen stabiler und haben eine gute Chance, in der finalen Version im Spätsommer dabei zu sein. Wie ihr die Beta installieren könnt, haben wir euch in diesem Artikel beschrieben.









Die wichtigsten Neuerungen im Überblick:

Plattformstabilität: Android 14 hat die Plattformstabilität erreicht und ist damit in puncto Schnittstellen eingefroren. Das bedeutet für Entwickler, dass sie nun ohne Bedenken für Android 14 entwickeln können und die Apps auch in der finalen Version die gleiche Umgebung vorfinden sollten.

Android 14 hat die Plattformstabilität erreicht und ist damit in puncto Schnittstellen eingefroren. Das bedeutet für Entwickler, dass sie nun ohne Bedenken für Android 14 entwickeln können und die Apps auch in der finalen Version die gleiche Umgebung vorfinden sollten. Schriftgrößen skalieren: Das Betriebssystem kann Schriften nun bis zu 200 Prozent nativ skalieren.

Das Betriebssystem kann Schriften nun bis zu 200 Prozent nativ skalieren. Beschränkter Zugriff auf Medien: Nutzer können Apps nun eingeschränkten Zugriff auf Fotos und Videos geben.

In Android 14 gibt es viel zu entdecken und in Ihren Apps zu testen. Heute stellen wir mit Beta 3 neue Barrierefreiheitsfunktionen wie nichtlineare Schriftartenskalierung , Datenschutz-Upgrades einschließlich teilweisem Zugriff auf Fotos/Videos , neue Animationsunterstützung in der Gestennavigation und Funktionen vor, die weiter an die OpenJDK 17 LTS-Version angepasst sind.

Das war auch schon alles, was man offiziell zu verkünden hat. Mit Sicherheit gibt es noch viel mehr und wir werden euch im Laufe der nächsten Tage natürlich auf dem Laufenden halten und alle Verbesserungen wie üblich übersichtlich zusammenfassen. Wer darauf nicht warten möchte, kann die Beta ab sofort auf alle noch unterstützen Pixel-Smartphones vom Pixel 4a 5G bis zum Pixel 7 herunterladen. Außerdem kann die Beta jetzt auf ausgesuchten Geräten vieler weiterer Hersteller genutzt werden. Die Hersteller findet ihr in obiger Infografik sowie auf dieser Seite.

» Teilnahme an der Android 14 Beta

» So einfach könnt ihr die Android 14 Beta installieren

[Android Developers Blog]

Letzte Aktualisierung am 16.05.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!