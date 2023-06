Pixel Feature Drop: Das nächste große Update steht vor der Tür – diese vielen Neuerungen werden erwartet

Google dürfte schon am Mittwoch das nächste Pixel Feature Drop veröffentlichen und die darin enthaltenen neuen Funktionen auf die aktuellen Pixel-Smartphones ausrollen. Obwohl man sich vorab nicht in die Karten blicken lässt, sind durch Leaks und Entdeckungen bereits viele Informationen und Features bekannt, die man nächste Woche auf die Smartphones und weitere Pixel-Geräte bringen wird. Wir blicken ein paar Tage voraus und zeigen euch, was kommen sollte.



Das Konzept der Pixel Feature Drops gehört zu den größten Stärken der Pixel-Smartphones, die von Google in jeder Generation damit beworben werden, dass sie im Laufe der Zeit immer besser werden. Einerseits durch selbstlernende KI-Funktionen, viel mehr aber durch zusätzliche oder verbesserte Funktionen im Rahmen eben jener Pixel Feature Drops. Diese werden von Google alle drei Monate ausgerollt, zuletzt Anfang März.

Für kommenden Montag erwarten wir das nächste Pixel Feature Drop, das für alle aktuell unterstützen Pixel-Smartphones vom Pixel 4a bis zum brandneuen Pixel 7a ausgerollt wird. Für das Pixel 4a sollte es bereits das letzte Feature Drop sein, denn das folgende wird erst im September erwartet und bekanntlich wird Google das Smartphone schon nicht mehr mit Android 14 versorgen, das wir für Mitte bis Ende August erwarten. Aber das Pixel Feature Drop gilt nicht nur für Smartphones, sondern auch für andere Geräte. Und so könnte es außerdem neue Funktionen für die Pixel Buds und Pixel Watch geben.

Die offizielle Ankündigung erfolgt erst am Tag des Rollouts, mutmaßlich am 5. Juni, aber schon jetzt ist durch jüngste Ankündigungen, Ausblicke oder Leaks eine Reihe von Features bekannt, die heiße Kandidaten für den Juni-Rollout sind. Versteht diese Auflistung aber nicht als vorherige Ankündigung, sondern lediglich als Zusammenfassung der vermuteten Verbesserungen. Weil die Feature Drops nicht ganz so umfangreich sind, wird einiges aus dieser Auflistung wohl erst später folgen.









Ridesharing im ‚auf einen Blick‘-Widget

Das auf vielen Pixel-Homescreens sichtbare ‚auf einen Blick‘-Widget wird abermals erweitert und soll, laut den Angaben des jüngsten Teardowns, schon sehr bald über den Status des Ridesharings bzw. dem gebuchten Taxidienst informieren. Unterstützt werden Lyft und Uber.

» Alle Informationen zum Ridesharing im Pixel LAuncher

Verbessertes Call Screening

Das Call Screening gehörte bei der Präsentation zu den Highlights der damals aktuellen Pixel-Smartphones und kann die Telefonqualität auf eine ganz neue Stufe heben. Denn es kann verhindern, dass Spam-Anrufe zu den Nutzern durchgestellt werden oder verdächtige Anrufe schon vorab abgefangen werden. Viele Nutzer dürften diese Funktion aktiviert haben und mit dem nächsten Update sollte eine neue Oberfläche für die Einstellungen ausgerollt werden. Diese vereinfacht die Optionen, entfernt aber auch das Feintuning aus der Plattform.

» Alle Informationen zum neuen Call Screening

Informationen zur Akku-Gesundheit

Schon seit langer Zeit arbeitet Google daran, die Akku-Gesundheit der Smartphones in den Mittelpunkt zu stellen und schon bald umfangreich darüber zu informieren. Bei der „Akku-Gesundheit“ handelt es sich um eine neue Seite in den Einstellungen der Pixel-Smartphones und vielleicht auch zu einem späteren Zeitpunkt aller anderen Pixel-Smartphones. Darin ist der aktuelle Akku-Status zu finden, dessen maximale Kapazität sowie eine Information darüber, ob dieser ausgetauscht werden sollte oder noch gute Dienste leistet.

» Alle Informationen zur Akku-Gesundheit

KI-Wallpaper

Google hat bereits angekündigt, in Kürze neue Wallpaper-Funktionen für die Pixel-Smartphones ausrollen zu wollen. Konkret hat man Emoji-Hintergrundbilder, 3D-Hintergrundbilder sowie KI-generierte Wallpaper genannt. Bei erstem wählt man eine Reihe von Emojis sowie eine Farbe aus und die Algorithmen erstellen daraus ein Hintergrundbild. Die 3D-Hintergrundbilder analysieren das ausgewählte Motiv und sorgen durch Trennung von Vordergrund und Hintergrund sowie über Bewegungen für den 3D-Effekt. Die KI-generierten Wallpaper werden durch Eingabe eines Textes erstellt.

» Alle Informationen zu den neuen KI-Wallpapern









Pixel-Smartphones als Dashcam

Es ist ein Feature, das bisher noch nicht offiziell angekündigt wurde, aber sich bereits vollständig aktivieren und nutzen ließ: Pixel-Nutzer werden in Zukunft die Möglichkeit haben, das Smartphone im Auto als Dashcam zu verwenden. Einfach die App starten, das Smartphone entsprechend auf die Straße richten und die App zeichnet die gesamte Fahrt auf. Aufnahmen werden nach drei Tagen automatisch gelöscht, jede Minute Videomaterial benötigt etwa 30 Megabyte Speicherplatz und es lassen sich Fahrten von bis zu 24 Stunden ununterbrochener Länge aufzeichnen.

Ob es diese Funktion auch nach Deutschland schaffen wird, ist dann wieder eine andere Frage.

» Alle Informationen zu den Pixel-Smartphones als Dashcam

Adaptive Vibration

Mit der adaptiven Vibration ist es möglich, dass das Smartphone bei entsprechender Drehung mit dem Display nach oben nicht vibriert, sondern stattdessen nur das Display aktiviert. Das klingt nach einer hilfreichen Möglichkeit, um sich ohne Ton über eingehende Benachrichtigungen informieren zu lassen, ohne dass es alle anderen anwesenden Personen mitbekommen.

» So funktioniert die adaptive Vibration

Pixel Buds Clear Calling

Auch die Pixel Buds dürften in dieser Ausgabe wieder bedacht werden und einen Qualitätssprung machen: Das erst vor einigen Monaten auf den Pixel-Smartphones eingeführte Clear Calling soll direkt auf den Kopfhörern zur Verfügung stehen und für kristallklare Anrufe sorgen. Außerdem sollen Super Wide Band Speech sowie neue Digital Wellbeing-Funktionen im Paket enthalten sein.

» Alle Informationen zum bevorstehenden Pixel Buds-Update









Android 13 QPR3

Während alle obigen neuen Features recht wahrscheinlich kommen werden, gilt der letzte Punkt als sicher: Google wird die neue Version Android 13 QPR3 ausrollen und damit das Kapitel Android 13 endgültig zu einem Ende bringen. Es wird das letzte Update für das Pixel 4a, ist für alle anderen Smartphones das letzte Update vor Android 14 und wird natürlich eine Reihe neuer Funktionen im Gepäck haben. Weil Android 13 QPR3 und Android 14 parallel entwickelt werden, lässt sich der Umfang nicht mit letzter Sicherheit vorhersagen.

Die wichtigsten Neuerungen der ersten Android 13 QPR3 Beta haben wir euch bereits ausführlich gezeigt und die folgenden Betas hatten kaum erwähnenswerte Verbesserungen im Gepäck. Alle wichtigen Neuerungen in der Android 13 QPR3 Beta findet ihr in diesem Artikel sowie in diesem Hands-on-Video.

Der Umfang des Pixel Feature Drop fällt immer in einer Größe von vier bis sieben Ankündigungen aus, daher ist das vielleicht schon eine wahrscheinliche Zusammenstellung. Vielleicht hat man noch die eine oder andere Überraschung im Gepäck, denn insbesondere im Bereich der Künstlichen Intelligenz will man eher klotzen statt kleckern.

