Viele neue Pixel-Geräte: Diese neuen Pixel-Produkte wird Google am Mittwoch vorstellen + erwartete Teaser

In wenigen Tagen lädt Google zur Entwicklerkonferenz Google I/O, die entgegen ihrer offiziellen Bezeichnung nicht nur Software-Neuigkeiten im Gepäck hat. Denn mittlerweile werden während der Keynote oder im Umfeld der Eröffnung auch neue Hardware-Produkte angekündigt, die die jeweiligen Plattformen zu den Nutzern bringen soll. Wir zeigen euch, mit welchen Geräten in diesem Jahr zu rechnen ist.



Die diesjährige Entwicklerkonferenz Google I/O wird mehr Hardware-Produkte hervorbringen als jemals zuvor. Kurioserweise könnten es sogar mehr Pixel-Produkte als beim Pixel-Event im Oktober sein, denn man hat sich bei mehreren Produktlinien für das Frühjahr / Sommer statt für den Herbst entschieden. Wie üblich sind vorab bereits viele Informationen zu den kommenden Geräten und deren Details bekannt geworden, über die wir euch natürlich zeitnah informiert haben.

Schauen wir uns einmal zusammenfassend an, welche Hardware-Produkte Google am Mittwoch, 10. Mai, vorstellen wird. Weil die Keynote und das gesamte Event mit Themen vollgepackt ist, könnten es vielleicht nicht alle Produkte auf die große Bühne schaffen und parallel oder wenige Stunden zuvor nur per Blogpost angekündigt werden. Aber das macht für die Verfügbarkeit und den geplanten Launch keinen Unterschied, sodass man die Geräte dennoch der I/O-Saison zuordnen kann.

Pixel 7a

Das Pixel 7a wird seit langer Zeit erwartet und wird mit sehr hoher Sicherheit am Mittwoch vorgestellt werden. Laut offizieller Ankündigung wird man das Smartphone noch am selben Tag in den Verkauf bringen und den Nutzern somit keine weitere große Wartezeit zumuten. Beim Pixel 7a handelt es sich um den Budget-Ableger des Pixel 7 und den Nachfolger des Pixel 6a.

» Alle Informationen zum Pixel 7a









Pixel Fold

Das Pixel Fold ist in diesem Jahr Googles Einstieg in einen neuen Markt, denn bisher hatte man Foldables nur aus Software-Sicht unterstützt und daher auf die Geräte der künftigen Konkurrenz gesetzt. Es ist das erste faltbare Smartphone aus dem Hause Google, das man laut sehr frühen Gerüchten schon vor gut zwei Jahren starten wollte und immer wieder verschoben hat. Doch diesen Mittwoch wird es wirklich soweit sein, aber der Verkaufsstart dürfte sich noch bis 27. Juni oder sogar später verschieben.

» Alle Informationen zum Pixel Fold

Pixel Tablet

Auch das Pixel Tablet kann als Neueinstieg gewertet werden, denn Google hatte seit längerer Zeit kein global verfügbares Tablet im Portfolio und bringt außerdem einen neuen Ansatz. Man wird das Gerät als Smart Display-Hybrid vermarkten, sodass man zwei Produktkategorien unter einem neuen Dach zusammenführt. Das Pixel Tablet ist vielleicht das am heißesten erwartete Gerät der diesjährigen Pixel-Saison, aber irgendwie wird man das Gefühl nicht los, dass es noch etwas länger auf sich warten lässt.

» Alle Informationen zum Pixel Tablet

Pixel Buds in Hellblau

Eine Ankündigung, die man vielleicht nicht unbedingt auf die große Bühne bringt: Die smarten Kopfhörer Pixel Buds A werden in Kürze auch in der Farbe Hellblau verfügbar sein. Es handelt sich um eine neue Farbgebung der günstigen Kopfhörer, die keine neuen Funktionen und abgesehen von der Farbe auch kein neues Äußeres mitbringen. Es wird erwartet, dass man diese als Präsent für frühe Pixel 7a-Käufer verschenkt und möglicherweise exklusiv im Google Store vertreibt.

» Das sind die neuen Pixel Buds A in Hellblau

Nest Locator Tag / Pixel Tag

Google wird aller Voraussicht nach auch die eigene Umsetzung eines Bluetooth-Tracker ankündigen. Die Zeichen stehen auf einen baldigen Start, denn indirekt hat man einen solchen schon vor wenigen Tagen durch den Tracker-Schutz in Kooperation mit Apple angekündigt. Überraschend ist eher, dass dieser zuletzt unter der Bezeichnung „Nest Locator Tag“ aufgetaucht ist, obwohl die Marke Nest eher im Smart Home und nicht im Outdoor-Bereich zu Hause ist. Meine Prognose: Es wird unter dem Markennamen Pixel Tag kommen.

» Alle Informationen zum Pixel Tag









Teaser für das Pixel 8

Sehr wahrscheinlich wird man einen Teaser für die Pixel 8-Smartphones veröffentlichen, über die in den vergangenen Wochen schon viele Informationen bekannt geworden sind. Eine konkrete Ankündigung ist aber nicht zu erwarten. Alles was bisher bekannt ist, findet ihr in diesem Artikel.

Teaser für Pixel Glass

Vor genau einem Jahr hat Google die Entwicklung einer neuen AR-Brille angekündigt, die sich laut damaligen Aussagen noch in einem sehr frühen Stadium befand. Das dürfte sich mittlerweile geändert haben und wir erwarten, dass es einen Teaser für Pixel Glass gibt, das dann im Herbst angekündigt wird.

one more thing?

Auch Google kann manchmal überraschen und Ankündigungen aus dem Hut zaubern, über die zuvor nichts bekannt gewesen ist. Ein neuer Smart Speaker? Ein neues Streaming-Gerät abseits des Chromecast? Ein Pixel Watch 2-Teaser? Man könnte viel spekulieren, aber konkrete Ankündigungen abseits von Teasern sind eher nicht zu erwarten. Spannend ist vor allem, ob man eine Pixel Watch 2 zeigen oder verschweigen wird.