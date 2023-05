Android TV: Ein Browser für die Smart TV-Plattform – kostenlose App ermöglicht Surfen am Smart TV

Google hat den Schwerpunkt von Android TV mit dem Start des UI-Aufsatzes Google TV deutlich in Richtung Streaming verlegt, was auf großen Smart TVs sicherlich die hauptsächliche Anwendung sein dürfte. Der eine oder andere Nutzer hat sich aber sicherlich schon einmal gefragt, warum Google bis heute keinen offiziellen Browser für Android TV bietet. Mit einer kostenlosen Android-App könnt ihr diese Lücke stopfen.



In einigen Fällen könnte es sehr praktisch sein, einen Browser am Smart TV zu nutzen und somit Webseiten oder Web-Apps direkt am großen Bildschirm zu nutzen. Leider bietet Google dafür keine offizielle Lösung, denn einen Chrome-Browser für Android TV wird es wohl auf absehbare Zeit nicht geben, also muss man sich nach Alternativen umsehen. Auf der Suche nach Browsern für Android TV wird man recht schnell bei TV Bro landen.

Bei TV Bro handelt es sich um einen sehr einfachen Browser, der auf allen Android-Plattformen genutzt werden kann (siehe unten eingebundener Smartphone-Screenshot), aber hauptsächlich für die Nutzung auf sehr großen Display konzipiert ist – also Android TV. Der Browser bietet eine sehr einfache und aufgeregte Benutzeroberfläche, bei der alle Funktionen, die wichtigsten Optionen und auch die Adressleiste ohne lange Menü-Hangeleien zugänglich sind. Sich mit der Fernbedienung durch Untermenüs zu kämpfen, macht nämlich keinen Spaß.

Das Highlight ist es sicherlich, dass der Browser unter Android TV einen Cursor bietet, der bei vielen anderen Browsern nicht vorhanden ist. Mit dem Steuerkreuz auf der Android TV-Fernbedienung lässt sich der Cursor mit etwas Übung recht schnell an die gewünschte Stelle verschieben, als wenn man ein Touchpad oder eine Maus zur Hand hätte. Das macht das Surfen im Web am Smart TV deutlich angenehmer.









Wird eine Webseite verwendet, blenden sich die Menüleisten aus und es kann im Vollbild gesurft werden. Der Browser bietet einige Annehmlichkeiten wie etwa einen Inkognito Modus, einen Popup-Blocker, Favoriten, Downloads, eine vollständige Navigationsleiste und einiges mehr. Der Browser nutzt die auch in Android TV integrierte Webkit-Engine, sodass es keine großen Kompatibilitätsprobleme geben sollte. Aber lange Surf-Sessions wird man wohl ohnehin nicht unternehmen.

Probiert das einfach einmal aus, die App ist kostenlos und lässt sich direkt über den Play Store herunterladen. Die App ist für Android TV freigeschaltet und sicherlich einer der besten Browser für das Smart TV-Betriebssystem.