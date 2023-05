Pixel Watch 2: Doch nicht abgesagt? Google soll noch in diesem Jahr eine neue Smartwatch bringen (Leak)

Die erste Pixel Watch ist seit mehr als einem halben Jahr am Markt und nach allem was bekannt ist, hat sie Googles Erwartungen an die erste Generation noch nicht erfüllen können. In den letzten Wochen häuften sich die Hinweise darauf, dass es in diesem Jahr keine Pixel Watch 2 geben soll, doch jetzt gibt es eine gegenteilige Meldung: Laut normalerweise gut informierter Quelle soll die Pixel Watch 2 schon im Oktober erscheinen.



Aus einer Reihe von Gründen konnte man in den letzten Tagen den Eindruck gewinnen, dass es keine Pixel Watch 2 geben wird bzw. dass man die zweite Generation der Smartwatch nicht unbedingt in diesem Jahr vorstellen wird. Die Hinweise darauf gelten nach wie vor, doch jetzt will man bei 9to5Google erfahren haben, dass Google an der zweiten Generation arbeitet und diese schon im Herbst parallel zu den Pixel 8-Smartphones auf den Markt kommen soll – also in etwas mehr als fünf Monaten.

Bis auf diese Aussage gibt es keine weiteren Informationen zu einer möglichen zweiten Pixel Watch-Generation. Ich würde es daher noch als Hörensagen einstufen und abwarten, bis tatsächlich erste Hinweise in Form von Teardowns, Renderbildern, Roadmaps oder ähnlichem auftauchen. Dass es Pläne für eine zweite Generation gibt, steht außer Frage. Aber ob sie schon in diesem Jahr kommt, nachdem die erste Generation sich mäßig verkauft und man innerhalb von 12 Monaten nicht viel am Konzept ändern kann, würde ich hinterfragen.

Sollte es die Pixel Watch 2 im Jahr 2023 geben, könnte Google diese schon am Mittwoch auf der großen Bühne der Google I/O mit einem Teaser erstmals zeigen, so wie man es damals im Mai 2022 mit dem Pixel Tablet und den Pixel 7-Smartphones gemacht hat.

