Pixel Update: Neue Funktionen, Feature Drop, Android 13, Pixel Glass-Leaks, Wallpaper-Download und mehr

Eine sehr interessante Pixel-Woche geht zu Ende, die uns in den vergangenen Tagen weitere Updates für die Pixel-Smartphones, den Pixel Launcher und die Pixel Watch gebracht hat. Aber auch Leaks zu zukünftigen Pixel-Geräten, Glass und Tablet Pro, waren darunter. In unserem wöchentlichen Pixel Update blicken wir auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück, die auch für Google immer weiter an Bedeutung gewinnen und deren Portfolio in den kommenden Monaten weiter wachsen wird.



Pixel Feature Drop im Überblick

Das Pixel Feature Drop aus der ersten vollen Dezember-Woche sollte mittlerweile alle Nutzer erreicht haben und mit einiger Verspätung werden auch neue Funktionen in den zusätzlichen Apps freigeschaltet. Wir haben euch alle Verbesserungen der letzten drei Jahre übersichtlich zusammengefasst, die aus über 100 großen Neuerungen sowie vielen kleinen Updates bestanden. Googles Entwickler waren sehr fleißig und haben seit Weihnachten 2019 stark nachgelegt.

Alle Neuerungen im Überblick gibt es im folgenden Artikel. Wer noch tiefer einsteigen möchte, findet alle Details ebenso verlinkt. Nehmt diesen Artikel einfach als Ausgang zur Recherche oder um euch zu informieren, was es in der Vergangenheit gegeben hat und in Zukunft geben könnte.

» Alle Pixel Feature Drop-Neuerungen im Überblick









Alle aktuellen Pixel-Updates

Google hat nicht nur mit Pixel Feature Drops nachgelegt, sondern auch an anderer Stelle gab es für Pixel-Nutzer Grund zur Freude. So gab es zusätzlich ein funktionelles Pixel-Update, eine Reihe von Bugfixes und auch eine neue Betriebssystem-Version wurde mit Android 13 QPR1 ausgerollt. Hier findet ihr alles in der Übersicht.

» Alle aktuellen Pixel-Updates im Überblick

Pixel Glass mit Smartphone-Anbindung

Als Nachfolger von Google Glass soll schon im nächsten Jahr Pixel Glass an den Start gehen, dessen Bezeichnung zwar noch nicht bestätigt ist, aber in der letzten Zeit häufiger in der Gerüchteküche aufgetaucht ist. Jetzt wissen wir, wie man die technischen Probleme lösen möchte, in dem eine Smartphone-Anbindung Voraussetzung sein wird – so wie damals bei Smartwatches, bevor sie nach und nach immer unabhängiger wurden.

» Googles neues AR-Brillen-Konzept

Pixel Wallpaper zum Download

Googles Designer waren fleißig und erstellen immer wieder neue Screenshots, aber man holt sich auch externe Unterstützung und lässt immer wieder Gast-Designer ran, die im Rahmen von Curated Culture Wallpaper entwerfen. Wir bieten sie euch wie üblich jeden Monat zum Download an. Im Dezember stand es ganz im Zeichen des Disability Month.

» Alle Pixel Wallpaper von Dezember 2022 zum Download

Pixel Tablet Pro Desktopmodus

Das Pixel Tablet Pro wird im nächsten Jahr im Highend-Bereich an den Start gehen und sicherlich einen Desktopmodus bieten. Die Vorbereitungen laufen und schon jetzt zeigt sich der neue Modus in Android 13 QPR1 und QPR2. Wir zeigen euch erste Screenshots vom neuen Modus, der Android endlich sinnvoll auf den Desktop oder zumindest Tablets im Desktopmodus (mit Tastatur) bringen soll.

» Neue Hinweise Zum Pixel Tablet Pro mit Desktopmodus









Pixel 6a mit 90 Hertz-Display

Google bietet für das Pixel 6a nur eine 60 Hertz-Bildwiederholfrequenz. Nicht schlecht, aber das Display könnte eigentlich mehr, so wie schon beim großen Bruder Pixel 6. Verbaut ist nämlich ein 90 Hertz-Display, das allerdings nicht ausgenutzt wird. Ein jetzt als Open Source freigegebenes Projekt kann das Display voll ausreizen, braucht für den finalen Touch aber noch Hilfe.

» Bastlerprojekt bringt Pixel 6a auf 90 Hertz

Pixel Glass mit Ring-Eingabe

Die kommende smarte AR-Brille dürfte ein neues Eingabekonzept mitbringen, das auf die eher unnatürliche Touch-Bedienung am Brillenbügel verzichten kann. Stattdessen soll man auf Eingaben per Ring oder Armband setzen, womit plötzlich die Smartwatches zur Bedienung ins Spiel kommen. Das bringt wiederum neue Herausforderungen und Fragen zu einer gewissen Doppelnutzung mit. Hier findet ihr alle Infos.

» Die neuen Pixel Glass-Eingabemethoden

Neue Android 13 Feature Drop Beta

Nur wenige Tage nach dem Rollout der Android 13 QPR1 startet man schon wieder von vorn ins Beta-Programm. Nach gerade einmal acht Tagen hat man die Android 13 QPR2 Beta 1 veröffentlicht. Wir haben euch natürlich ausführlich informiert und alle bisher entdeckten Neuerungen vorgestellt. Tatsächlich umfasst Googles Ankündigung genau Null Neuerungen, was mit einem Blick unter die Haube bei weitem nicht der Fall ist.

» Neue Android 13 QPR2 Feature Drop Beta

» Android 13 QPR2 Feature Drop Beta Neuerungen

Aus für Playmoji-Sticker

Die Playmoji-Sticker und die Playgroud-Plattform wurden mit der dritten Pixel-Generation eingeführt und sollten das Thema Augmented Reality in den Massenmarkt bringen. Das war mehr oder weniger erfolgreich, AR wächst auch abseits dessen langsam aber stetig und nun verabschiedet man sich völlig. Die Playmoji-Sticker stehen seit langer Zeit nicht mehr für neue Versionen bereit und jetzt zieht man auch älteren Smartphones mit der Entfernung aus dem Play Store den Stecker.

» Google zieht Playmoji-Stickern den Stecker









Neue Pixel Launcher-Darstellung

Im Pixel Launcher gibt es ein neues Experiment, das eine veränderte Darstellung der App-Icons bringen soll. Konkret werden die Abstände verändert, wobei man interessanterweise an einer Stelle auf größere Abstände und an anderer auf geringere Abstände setzt. Der Zweck ist klar, aber wirklich sinnvoll erscheint es dennoch nicht.

» Das neue Pixel Launcher Icon-Raster

Samsung-Prozessoren für Google?

Ein heißes Gerücht: Samsung könnte sich von den eigenen Exynos-Prozessoren verabschieden, auf denen zufälligerweise Googles Tensor-SoC basiert. Da könnten Ressourcen frei werden oder vielleicht sogar eine Übernahme durch Google im Raum stehen. Die Geschichte ist sicher noch nicht zu Ende.

» Aktuelle Entwicklungen bei den Samsung-Google-Chips

