Pixel Tablet Pro: Neuer Hinweis auf Googles Pro-Tablet – Android Desktopmodus kommt voran (Screenshot)

Google wird im nächsten Jahr das erste Pixel Tablet seit langer Zeit vorstellen und vermutlich nur kurze Zeit später (oder zeitgleich) mit einem Pixel Tablet Pro nachlegen. Jetzt gibt es neue Hinweise auf den völlig neu gestalteten Desktopmodus für Android, der sicherlich auch auf dem Pro-Tablet zum Einsatz kommen wird. Vielleicht ist das Gerät gar nicht mehr so weit entfernt.



Das erste der 2023er Google-Tablets wird das Pixel Tablet sein, das gleichzeitig als Smart Display genutzt werden kann und somit zwei bisher getrennte Produktgruppen zusammenführen könnte. Das zweite Tablet, über das in den letzten Wochen immer mehr Informationen bekannt geworden sind, ist das Pixel Tablet Pro, das mit andockbarer Tastatur auch im Notebook-Bereich unterwegs sein wird. Ein neuer Desktopmodus für Android kann dabei natürlich nicht schaden.

Jetzt hat Android-Experte Mishaal Rahman weitere Fortschritte im Desktop von Android entdeckt, die in Android 13 QPR1 sichtbar werden. Dabei handelt es sich um eine weiter ausgebaute Oberfläche, die die Darstellung der Freeform-Fenster anpasst. Diese verlieren ihre Buttons in der Titelleiste und ermöglichen somit wohl keine schnelle Anpassung der Fenstergröße. Außerdem gibt es eine strikte Trennung zwischen den Apps im Smartphone- bzw. Tablet-Modus und dem Desktopmodus. Dabei dürfte es vorerst bleiben.

Neu hinzugekommen ist eine Option unter der Haube, mit der sich der Desktopmodus zukünftig auch auf Smartphone-Displays aktivieren lassen soll, sodass möglicherweise gar kein Tablet mehr notwendig ist. Das ergibt Sinn, wenn man ein externes Display an das Smartphone anbinden kann. Dann aber wohl auch klassisch mit Maus, denn das Tippen auf Smartphone-Displays im Desktopmodus könnte schwierig werden.









Noch scheinen die Arbeiten am Desktopmodus in einer frühen Phase zu sein, in der mit verschiedenen Ideen experimentiert wird – weit entfernt vom letzten Feinschliff. Allerdings ist es auch nur die Android 13 QPR1-Version. Die QPR2 Beta kommt schon in wenigen Tagen und auch die erste Android 14 Beta ist mutmaßlich nur noch zwei Monate entfernt. Mit dieser Version könnte man sich stark auf den Desktop konzentrieren und die Verbreitung von Android über Smartphones und Tablets hinaus antreiben.

Einige Details und Screenshots zu Android im Desktopmodus findet ihr direkt bei Esper und es ist davon auszugehen, dass in den nächsten Tagen mit der Android 13 QPR2 Beta weitere Details und vielleicht auch Screenshots folgen. Weil Android 13 QPR offiziell nur für Pixel-Geräte angeboten wird und es seit langer Zeit kein Pixel-Tablet mehr gibt, lässt sich das alles bisher aber nur auf hochgeregelten Smartphone-Displays testen.

