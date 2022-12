Google Pay: Neuer wichtiger Partner in Deutschland – American-Express-Kreditkarten werden jetzt unterstützt

Die Bezahlplattform Google Pay hat etwas an Sichtbarkeit verloren, dürfte aber nach wie vor zu den meistgenutzten Lösungen in Deutschland gehören und konnte jetzt einen namhaften neuen Partner gewinnen: Seit wenigen Tagen lassen sich Kreditkarten von American Express in Deutschland offiziell in Google Pay ablegen und mit dieser direkt per Smartphone oder Smartwatch bezahlen.



Google Pay hatte in Deutschland keinen leichten Start und auch heute noch ist die Liste der Partner im Vergleich zu einigen anderen Ländern nicht wirklich lang. Doch nach längerer Zeit kann man jetzt endlich wieder einen neuen größeren Partner gewinnen, den man in anderen Regionen schon seit Jahren anbieten kann: Ab sofort ist American Express mit den bekannten Amex-Kreditkarten dabei. Einfach Kreditkarte einbinden und los gehts.

Die Einbindung ist sehr einfach und wird auch von American Express, so wie von fast jedem großen Partner, noch einmal auf einer separaten Seite erklärt – ihr findet sie hinter diesem Link. Besonderheiten gibt es nicht, Aktionen zum Start sind ebenfalls nicht bekannt (abseits des normalen Bonusprogramms) und das Vorhandensein von American Express ist für sich schon ein weiterer wichtiger Schritt für die breite Akzeptanz von Google Pay in Deutschland.

