Wear OS: Großes Update für Notizen-App Google Keep bringt schicke neue Oberflächen (Screenshots & Video)

Im Rahmen des Pixel Feature Drop und Android Feature Drop gibt es in diesen Tagen eine Reihe von Updates für Smartwatch-Nutzer. Dazu gehört eine völlig neu gestaltete Version der Notizen-App Google Keep für das Betriebssystem Wear OS. Diese bringt eine größere Vorschau, eingefärbte Notizen sowie die festgelegten Hintergrundbilder und vergebenen Tags auf das kleine Display.



Die Notizen-App Google Keep ist seit langer Zeit auch auf Smartwatches nutzbar und beschränkt sich hauptsächlich darauf, die einzelnen Notizen auf dem kleinen Display anzuzeigen. Dabei bleibt es, aber jetzt gibt es ein großes visuelles Update, das schon vor zwei Wochen angekündigt wurde und nun in den Rollout geht. Schon auf den ersten Blick wird nach dem Update deutlich, dass sich da einiges getan hat. Konkret natürlich die Stream-Ansicht mit den deutlich hervorgehobenen Medien.

Neue Ansicht



Alte Ansicht



Nicht nur die Hintergrundbilder sind jetzt vorhanden, sondern auch etwaige Farben, es gibt mehr Zeilen in der Vorschau und in der Einzelansicht seht ihr deutlich hervorgehobene Tags sowie ebenfalls Hintergrundbild und Hintergrundfarbe in abgeschwächter Form.









Die neue Oberfläche wird für alle Nutzer von Wear OS 3.x ausgerollt, während Nutzer der älteren Wear OS-Versionen vermutlich außen vor bleiben. Erst vor wenigen Tagen hatte Google den Apps für alte Plattformen sogar temporär den Stecker gezogen und diese Entscheidung dann doch noch revidiert. Wie es mit Updates für Wear OS 2.x weitergeht, lässt sich daher noch nicht mit Gewissheit sagen.

» Google vs Apple: iPhone-Nutzer hängen in den 90ern fest – neuer Angriff auf Apples iMessage RCS-Abfuhr

» Pixel Glass: Googles neue Augmented Reality-Brille wird wohl schlank & günstig – setzt auf Smartphone-Power

Letzte Aktualisierung am 5.12.2022 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

[9to5Google]