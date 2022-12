Google Keep: Notizen-App erhält neue Tablet-Oberfläche – geteilte Ansicht für mehr Übersicht (Screenshots)

Tablets haben für Google in den letzten Monaten stark an Bedeutung gewonnen und sind mit Blick auf das kommende Pixel Tablet plötzlich wieder relevant – das gilt natürlich auch für die Oberflächen der Google-Apps. In diesen Tagen dürfen sich Nutzer der Notizen-App Google Keep über ein großes Update freuen, das eine zweigeteilte Oberfläche mitbringt, die die gleichzeitig Bearbeitung und Nutzung der Übersicht ermöglicht.



Die Notizen-App Google Keep gehört zu den Anwendungen, bei der die plattformübergreifende Nutzung wirklich sehr sinnvoll ist, denn man kann seine Notizen, Listen, Todos, Skizzen und andere Dinge auf allen Geräten abrufen, bearbeiten oder auch neue anlegen. Das gilt natürlich auch für Tablets, doch bisher gab es keine Optimierung für diesen Formfaktor, sodass man an der Oberfläche je nach Displaygröße zwischen Desktop und Smartphone schwankte.

Zweigeteilte Tablet-Oberfläche

Jetzt wurde eine neue zweigeteilte Oberfläche angekündigt, die in den nächsten Tagen ausgerollt werden soll. Wird ein ausreichend großes Tablet (mindestes 840dp) im Landscape-Modus verwendet, teil sich der Bildschirm in die Hälfte. Auf der linken Seite ist der Notizen-Stream zu sehen und auf der rechten lässt sich eine ausgewählte Notiz bearbeiten. Beides soll sich parallel nutzen lassen, sowie man das unter anderem auch von GMail kennt: Links die Auflistung und rechts die E-Mail.

Das könnte für Powernutzer sehr praktisch sein, für die meisten aber vermutlich eher den Vorteil mit sich bringen, dass die Notizen nicht über die volle Breite gezogen werden. Zumindest kam es bei mir noch nicht vor, dass ich zwei Notizen gleichzeitig benötigt hätte – aber das kann bei jedem Nutzer natürlich anders sein. Auf den folgenden Screenshots könnt ihr sehen, wie die neue Oberfläche während der Nutzung der App aussieht.









Die neue Oberfläche zeigt sich in diesen Tagen bei immer mehr Nutzern und dürfte sich somit im breiten Rollout befinden. Auf meinen Tablets ist es bisher noch nicht angekommen, aber lang wird es sicherlich nicht mehr dauern. Während der damaligen Ankündigung wurden auch neue Widgets gezeigt, die nicht Teil dieses Updates sind.

[9to5Google]