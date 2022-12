YouTube Best of 2022: Das waren die beliebtesten Videos, Kanäle, Musikvideos und Kurzvideos + Aufsteiger

Bei Google ist die Saison für die Jahresrückblicke angebrochen und nachdem man bereits die persönlichen YouTube Music-Jahresrückblicke für alle Nutzer veröffentlicht hat, legt jetzt die große Videoplattform nach. Auch in diesem Jahr verzichtet man auf das einige Jahre übliche Rewind-Video und hat ein Best of-Portal gestartet, in dem nach Region sortiert die beliebtesten Videos, Kanäle, Kurzvideos oder auch Musikvideos gekürt werden.



Der YouTube-Jahresrückblick im Rewind-Format war einige Jahre lang sehr populär, doch nachdem es viel Kritik gab, hat man die Ambitionen in diese Richtung stark zurückgefahren und veröffentlicht lediglich Toplisten, so wie man es auch in den nächsten Tagen für den Google Zeitgeist-Rückblick erwarten kann. Im YouTube Best of könnt ihr eine Region auswählen und seht anschließend eine Reihe von Top10s der Videos. Immerhin inklusive einer kurzen Beschreibung, die nicht aus dem Titel oder der Video-Description stammt.

Ich erspare es mir an dieser Stelle, die einzelnen Videos einzubinden oder die Toplisten abzutippen, denn ihr könnt es übersichtlich und einfach auf der verlinkten Seite finden. Vielleicht interessiert euch ja auch das Listing anderer Länder, wobei vor allem in den USA mehrere Listen vorhanden sind als in Deutschland. Für Österreich und Schweiz gibt es leider keine separaten Listen, sodass national populäre Kanäle leider keine Chance für diese Listen haben.

Wenn ihr nach dem Durchsehen der deutschen Liste mit genauso vielen Fragezeichen und „wer ist das???“ im Kopf sitzt wie ich, dann müsst ihr selbst bewerten, wie ihr das findet. Offenbar gehen meine Interessen mittlerweile am Mainstream vorbei, denn von gut der Hälfte der Kanäle habe ich noch nie gehört…

