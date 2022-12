Google Pixel 6a: Bastlerprojekt soll Display des Budget-Smartphones auf 90 Hertz bringen – jetzt Open Source

Das in diesem Jahr gestartete Pixel 6a konnte als Gesamtpaket überzeugen und bot für den Preis nur wenig Raum für Kritik. Dennoch gab es etwas am Display zu mäkeln, denn dieses wird mit nur 60 Hertz betrieben, obwohl die verbaute Hardware mehr leisten könnte. Ein jetzt als Open Source veröffentlichtes Projekt will das schon bald umgehen und das Display auf 90 Hertz aufrüsten.



Pixel 6 und Pixel 7 bieten 90 Hertz-Displays und tatsächlich hat Google auch im Pixel 6a ein Display verbaut, das die 90 Hertz erreichen könnte – was damals eine große Überraschung gewesen ist. Doch leider nutzt man dieses Potenzial nicht und betreibt es nur auf 60 Hertz, was auch nach mehreren Monaten und zahlreichen Updates nicht geändert wurde. Es ist daher davon auszugehen, dass Google nicht vorhat, die technischen Möglichkeiten des Displays auszureizen.

Ein Bastler hatte es sich zur Aufgabe gemacht, das Display auf 90 Hertz zu bringen und war dabei wohl recht erfolgreich. Allerdings gehen ihm nun Zeit und Interesse aus, sodass das Projekt als Open Source freigegeben wurde und von der Community weiterentwickelt werden kann. Grundsätzlich funktioniert das Projekt wohl, doch es gibt Probleme mit Grünstich bei mittlerer Helligkeit. Wohl keine Kleinigkeit, aber dennoch sicherlich lösbar – denn bei hellem und dunklen Display taucht es nicht auf.

Vielleicht findet sich ja über die Weihnachtszeit ein motivierter Bastler, der das Projekt zu Ende bringt und der gesamten Pixel 6a-Nutzerschaft ein schönes Geschenk zu machen 🙂

» Google Lens: Schon gewusst? So könnt ihr gescannten Text vom Smartphone auf den Computer kopieren

Letzte Aktualisierung am 5.12.2022 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!