Samsung prüft Exynos-Abschied: Wichtige Basis für den Tensor-SoC – eine Übernahme-Chance für Google?

Der Elektronikriese Samsung stellt nicht nur Smartphones und Hausgeräte her, sondern gehört auch zu den weltweit größten Komponentenlieferanten in vielen Bereichen – darunter Prozessoren. Wie jetzt durchgesickert ist, könnte es da in der nächsten Zeit größere Änderungen und eine Abwertung der hauseigenen Exynos-Prozessoren geben. Das wiederum könnte zu einer verstärkten Kooperation zwischen Google und Samsung für den Tensor-SoC führen.



Google hat mit den Pixel 6-Smartphones den Tensor-SoC eingeführt, der fortan in allen Pixel-Smartphones verbaut wird und die zuvor von Qualcomm verwendete Komponente verwendet. Man hat den SoC aber nicht selbst aus dem Boden gestampft, sondern arbeitet eng mit Samsung zusammen, auf dessen Exynos-Technologie es basiert. Allerdings genießt Exynos nicht den besten Ruf, selbst innerhalb von Samsung. Aus diesem Grund soll Samsungs Smartphone-Sparte nun die Entwicklung eigener Prozessoren erwägen.

Klingt ein wenig kurios, aber bei einem weitverzweigten Giganten wie Samsung ist die Smartphone-Sparte nur einer von vielen Kunden der Komponenten-Fertigung. Sollte sich Samsung also gegen sich selbst entscheiden, könnten bei Exynos Ressourcen frei werden – die wiederum von Google verwendet werden könnten. Das ist allerdings nur meine These und bei weitem nicht belegt. Bei dieser Gelegenheit möchte ich an Googles Übernahme von HTC-Abteilungen erinnern, auf deren Basis man die Pixel-Smartphones bis heute verwendet.

Wäre es nicht denkbar, dass Google Teile der Exynos-Abteilung von Samsung übernimmt und damit einen weiteren Schritt in Richtung Unabhängigkeit geht? Langfristig will man sich vielleicht nicht bei einem der wichtigsten Produkte (Tensor / Pixel) an einen einzelnen Partner binden. Das könnte in den nächsten Monaten spannend werden.

