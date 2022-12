Smart Home: Google startet Unterstützung von Matter – neuer Standard ab sofort auf Nest und Android nutzbar

Mit langer Verzögerung ist vor einigen Monaten der neue Smart Home-Standard Matter gestartet, der von einigen Branchengrößen entwickelt wurde, zu denen wenig überraschend auch Google gehört. Nachdem die ersten Unternehmen schon in den vergangenen Wochen den Startschuss gegeben haben, hat auch Google heute den Schalter umgelegt: Ab sofort sind viele Nest- und Android-Geräte mit Matter kompatibel.



Der neue Smart Home-Standard Matter wurde von den Branchengrößen entwickelt und soll als gemeinsame Schnittstelle dienen, um Geräte unterschiedlicher Hersteller ohne abenteuerliche Brückenlösungen zusammen nutzen zu können. Google gehörte zu den Gründungsmitgliedern von Matter und gibt heute den Startschuss für die Unterstützung, die sowohl auf Nest-Geräten als auch auf Android-Geräten ausgerollt wird. Mit Android Fast Pair lassen sich Matter-Geräte innerhalb von Sekunden in wenigen Schritten anbinden.

Ein weiterer Vorteil von Matter ist nicht nur die Technologie, sondern auch der direkte Weg und die nicht notwendige Cloud-Anbindung. Matter sorgt für Kompatibilität, direkte Wege und ermöglicht damit allen Nutzern den Aufbau eines großen Smart Home-Netzwerks mit vielen angebundenen Geräten, ohne auf Standards und Marken zu achten oder auf Funktionen verzichten zu müssen.

Matter funktioniert lokal über WLAN und Thread-Netzwerke. Wenn Sie Google Home ein Matter-fähiges Gerät hinzufügen, wird es mit demselben Netzwerk verbunden wie Ihr Hub-Gerät. So können Sie das Matter-fähige Gerät von zu Hause und auch von unterwegs steuern. Wenn Sie beispielsweise Nest Mini bitten, eine intelligente Glühbirne einzuschalten, sendet Nest Mini diese Anfrage über das Internet an die Nest-Clouddienste. In der Regel wird die Anfrage dann an die Partner-Cloud des Glühbirnenherstellers weitergeleitet. Diese Cloud sorgt dann dafür, dass das Licht angeht.

Bei Matter-fähigen Geräten entfallen einige dieser Schritte, wodurch Sie sie einfacher und schneller steuern können – selbst wenn Sie unterwegs sind. Eine Matter-fähige intelligente Glühbirne kann auf Befehl einfach über das WLAN eingeschaltet werden, statt den Umweg über die Cloud zu nehmen.