Android: Google startet digitalen Autoschlüssel jetzt für Xiaomi-Smartphones – abgelegt in Google Wallet

Google hat schon vor einiger Zeit die Unterstützung von digitalen Autoschlüsseln in Google Wallet integriert und bietet somit einigen Nutzern die Möglichkeit, ihr Fahrzeug per Smartphone zu öffnen oder verschließen. Bisher steht diese Funktion nur auf wenigen Geräten zur Verfügung, doch mit dem jüngsten System Update öffnet man sich jetzt auch für Xiaomi-Smartphones, die die entsprechenden Voraussetzungen mitbringen.



Wir haben euch erst vor wenigen Tagen anlässlich eines größeren Updates alle Infos zum digitalen Autoschlüssel aufgelistet und schon legt Google erneut nach: Die bisher nur für einige Pixel-Smartphones und Samsung-Geräte zur Verfügung stehende Technologie ist nun bereit für Xiaomi-Smartphones. In einer sehr knappen Ankündigung in den, die leider ohne jegliche Details auskommt, hat man jetzt den Start für Xiaomi verraten.

[Phone] Enable Digital Car Key (DCK) feature on Xiaomi.[6]

Diese Ankündigung findet sich in den Google System Updates und verrät nicht, ab wann das funktioniert, auf welchen Geräten es funktioniert und was die Voraussetzungen sind. Bei Xiaomi wird es vorerst über NFC laufen, denn die moderne Variante UWB ist bisher in keinem Xiaomi-Smartphone zu finden und kann daher nur von einigen Samsung- und Pixel-Nutzern per UWB genutzt werden. Das wird sich freilich in den nächsten Jahren ändern, aber jetzt ist erst einmal die Zeit, um die nötigen Weichen zu stellen.

Passend dazu hat Google übrigens begonnen, den Führerschein der Nutzer zu digitalisieren und ebenfalls in Wallet zu hinterlegen. Damit wird Wallet langfristig für Google-Nutzer zum einzigen „Ding“, das es zum Autofahren braucht.

