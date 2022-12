Android: Neue Google System Updates sind da – diese Neuerungen kommen auf viele Smartphones & Tablets

Viele Android-Nutzer haben schon zu Beginn des Monats durch das Android Feature Drop und weitere Updates eine Reihe neuer Funktionen erhalten und jetzt legt Google bereits zum dritten Mal in diesem Monat mit einem Google System Update nach. Man hat die dritten Runde veröffentlicht, die in den nächsten Tagen und Wochen weitere Verbesserungen auf alle Smartphones, Tablets und weitere Android-Geräte bringen wird.



Bei den Google System Updates handelt es sich noch um eine junge Linie von Updates, die aus Betriebssystem-Komponenten besteht, die direkt über den Play Store aktualisiert werden können. Zuvor war das unter der internen Bezeichnung „Project Mainline“ bekannt und die Änderungen wurden nur in Ausnahmefällen öffentlich kommuniziert. Doch mit neuem Namen wurde auch die Transparenz gesteigert und es gibt mehrmals monatlich detaillierte Informationen zu den Verbesserungen. Der Rollout kann allerdings trotz mehrfacher Releases und Datumsangaben selbst bei Pixel-Smartphones mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Alle Infos zu den Updates und wie ihr euren Stand ablesen könnt, findet ihr in diesem Artikel.

Die Google System Updates sind übrigens unabhängig von den Google Play Services Updates und den Updates über den Google Play Store. Während sich die System Updates tatsächlich auf das Betriebssystem selbst beziehen, sind die Play Services für den Aufsatz und das Framework verantwortlich. Der Google Play Store aktualisiert die vom Benutzer verwendeten Apps und ist damit in der obersten Ebene der dreistufigen Update-Pyramide. Dennoch beziehen sich die dritten Updates im Monat Dezember primär auf Verbesserungen rund um den Google Play Store sowie auf die im folgenden erwähnten Verbesserungen.

Hier nun die Updates für die dritte Runde im Dezember: Man spricht erneut von der Einführung der archivierten Apps, die nach einer längeren Nichtnutzung aktiv werden, aber schon vor einigen Wochen gestartet wurden. Neu dazugekommen sind außerdem Features zur Qualitätssicherung bei Wallet sowie eine erweiterte Unterstützung für Nutzer von Xiaomi-Smartphones.

Critical Fixes

[Auto, Phone, TV] Bug fixes for Account Management, Security, and Updatability related services.[2]

Device Connectivity

[Phone] Update Cast related settings.[2]

[Phone] Reduce delays in discovering contacts via Nearby share.[2]

[Phone] Inform the user when casting to a Tablet device needing user interaction.[2]

Google Play Store

New Features to help you discover the Apps & Games you love.[3]

Optimizations allowing faster and more reliable download and installation.[3]

Continuous improvements to Play Protect to keep your device safe.[3]

Various performance optimizations, bug fixes and improvements to security, stability and accessibility.[3]

[Phone] You can now view the installation progress of multiple apps and games as you navigate through Google Play.[3]

[Phone] Automatically archive apps when you need more storage space while preserving your data.[3]

Security & Privacy

[Phone] Find My Device now supports encrypted last-known-location reports for Android devices, using a new privacy centric framework.[6]

Support

[Phone] New feature enabling users to enter feedback description using voice input. Voice input will be enabled and transcribed only when users shows explicit intent to enter voice by clicking on the input button.[5]

Wallet

[Phone] Beta feature to allow users from selected US state(s) to digitize their state ID/driver’s license into the Google Wallet for convenient, private and secure presentation.[2]

[Phone] With Wallet, you can now manage payment cards on your Fitbit device.[4]

[Phone] An internal feature that allows checking the quality of ID images during customer identity verification for Google products.[6]

[Phone] Enable Digital Car Key (DCK) feature on Xiaomi.[6]

Developer Services

New developer features for Google and third party app developers to support Location & Context related developer services in their apps.[2]

System Management

Updates to system management services that improve device performance, and stability.[2]

[2] Available through Google Play services v48.22 updated on 12/01/2022

[3] Available through Google Play Store v33.5 updated on 12/05/2022

[4] Available through Google Play services v41.22 updated on 12/05/2022

[5] Available through Google Play services v49.22 updated on 12/08/2022

[6] Available through Google Play services v50.22 updated on 12/15/2022