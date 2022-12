Android: Das sind die Google System Updates – so könnt ihr die Updates aktivieren und alle Infos abrufen

Google veröffentlicht mehrmals pro Monat neue Google System Updates, die normalerweise automatisch auf alle Android-Geräte ausgerollt werden und Verbesserungen auf Smartphones und Tablets bringen. Weil die Updates immer umfangreicher und bedeutender werden, zeigen wir euch heute, wie ihr euren aktuellen Update-Stand ablesen und die automatischen Updates bei Bedarf deaktivieren oder aktivieren könnt.



Die Google System Updates umfassen mehrere Kategorien und bringen Monat für Monat dutzende Verbesserungen auf die Smartphones, die von Google in unterschiedlichen Wellen auf alle Smartphones und Tablets ausgerollt werden. Einige Nutzer haben mehr Glück, andere müssen länger warten und wieder andere können sogar temporär mehrere Monate im Verzug sein. Auch wenn die Verbesserungen erfreulich sind, bekommt man das im Alltag oftmals gar nicht mit, sodass es sich lohnen kann, den aktuellen Stand abzurufen und die automatischen Updates zu überprüfen. Vielen Dank für die Anregung für diesen Artikel an Stefan.

System Update-Info abrufen und auf Updates überprüfen

Das System Update ist unabhängig von der Android-Version oder dem letzten Stand des Sicherheitsupdates. Dennoch findet sich diese Info normalerweise an gleicher Stelle und sollte daher im Umfeld des Menüs abrufbar sein, in dem ihr die Android-Version ablesen könnt. Es ist sehr ähnlich aufgebaut, aber die Bezeichnungen und genaue Struktur kann sich je nach Smartphone-Hersteller unterscheiden. Faustregel ist, dass ihr diese Information in den Einstellungen unter dem Punkt „Über das Smartphone“, „Über das Telefon“, „Info“ oder auch „Sicherheitsstatus“ findet. Bei mir (aktuell Xiaomi MIUI 13) ist es Letztes.

Weil das unterschiedlich umgesetzt ist, lässt sich dafür leider keine genaue Anleitung geben. Laut Googles offizieller Info findet ihr es in den Einstellungen unter „Über das Smartphone“ und „Android-Version“. Tippt ihr einmal auf den Eintrag, könnt ihr übrigens nach neuen Updates suchen lassen und seht das Datum der letzten automatischen Suche.









System Update deaktivieren / aktivieren

Die Google System Updates werden normalerweise automatisch im Hintergrund heruntergeladen und installiert. Eine Möglichkeit zur Deaktivierung ist eigentlich nicht vorgesehen (und wird von Google im Support-Center auch nicht beschrieben), aber dennoch gibt es eine solche. Möchtet ihr die Updates aus irgendeinem Grund deaktivieren oder habt sie vielleicht schon länger nicht mehr bekommen und eventuell versehentlich deaktiviert, dann schaut mal im folgenden Bereich herein:

Öffnet die Smartphone-Einstellungen

Tippt auf den Eintrag „Google“, der euch zu den Google-Einstellungen führt

Tipp oben rechts auf das Drei-Punkte-Menü

Wählt den Eintrag „Update von Systemdiensten“

Lest euch alles durch (!) und deaktiviert oder aktiviert den Eintrag

Ich empfehle dringend, dies auf Aktiviert zu lassen. Natürlich kann es aber Gründe geben, dies temporär oder dauerhaft zu deaktivieren. Mir fallen da etwa Update-Probleme ein, mögliche Altgeräte die nicht produktiv im Alltag sondern für völlig andere Zwecke genutzt werden oder Ähnliches. Alle Details zu den System Updates findet ihr übrigens auf dieser Seite und natürlich regelmäßig hier im Blog.