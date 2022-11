Pixel Update: Viele Leaks rund um Pixel Notepad und Pixel 7a, erste Updates & starke Black Friday-Aktionen

Eine weitere Pixel-Woche geht zu Ende, die uns auch in den letzten sieben Tagen wieder einmal nicht enttäuscht hat, denn wir konnten viel Neues zu den kommenden Smartphones erfahren und Google hat bereits erhältliche Geräte aktualisiert. In unserem wöchentlichen Pixel Update blicken wir auf die letzten Tage mit den Pixel-Produkten zurück, die auch für Google eine immer größere Bedeutung haben. Pünktlich zum Black Friday sind sie auch noch reduziert zu haben.



Die neuen Pixel-Produkte sind längst am Markt und die Leaker ziehen weiter zu den nächsten Generationen und kommenden Geräten. In dieser Woche gab es umfangreiche Leaks zum kommenden Pixel Notepad Foldable, zum Pixel 7a sowie Informationen über bevorstehende Updates. Es ist zu erwarten, dass darauf aufbauend in den nächsten Tagen weitere Details bekannt werden. Hier bekommt ihr jetzt noch einmal alles schnell und übersichtlich serviert. Für mehr Details klickt auf die jeweiligen Artikel.

Wie heißen die neuen Pixel-Produkte?

Google bringt jedes Jahr neue Pixel-Produkte auf den Markt, setzt aber noch auf unterschiedliche Bezeichnungen für die Separation der Generationen. Natürlich kann man das fortführen, aber irgendwann verlieren die Nutzer die Übersicht darüber, welche Generation die aktuelle ist. Dazu kommt, dass sich einige Produkte wie etwa die Pixel Buds bisher nicht durch eine Nummerierung abgegrenzt haben, sondern nur durch Namenszusätze. Wir schauen uns einmal an, auf welche System Google in anderen Bereichen setzt.

» Wie wird Google die neuen Pixel-Produkte benennen?

Warum ist das Pixel 7 Pro durch den Biegetest gefallen?

Das Pixel 7 Pro ist leider durch den Biegetest gefallen, denn die kräftigen Finger des YouTubers Zack von JerryRigEverything hat es soweit gebogen, dass der Rahmen angeknackst ist und sich das Display soweit abgehoben hat, das weiterer Schaden drohte. In einem´zweiten Video können wir uns nun genau ansehen, wie das passieren konnte und warum Google Hardware-intern vielleicht nicht die besten Entscheidungen getroffen hat. Aber es gibt auch Überraschungen.

» Darum ist das Pixel 7 durch den Biegetest gefallen









Die wichtigsten Fakten zur Pixel Watch

Ist die Pixel Watch wasserdicht? Lässt sie sich kabellos laden? Wie lange wird die Smartwatch mit Updates versorgt und wie häufig sind diese bisher geplant? Diese und weitere Fragen klären wir in unserem kleinen FAQ-Artikel mit den wichtigsten Fragen und Antworten, die es normalerweise nicht in Support-Dokumente schaffen.

» Alle wichtigen Fakten zur Pixel Watch

Neue Pixel Wallpaper zum Download

Google spendiert den Pixel-Smartphones jeden Monat ein Paket neuer Hintergrundbilder, das gilt natürlich auch im November. Bei uns bekommt ihr alle Wallpaper dieses Monats und natürlich auch der letzten Monate zur Ansicht sowie in voller Auflösung zum Download. Seht künstlerisch und immer wieder sehenswert.

» Hier gibt es die neuen Pixel Hintergrundbilder

Pixel 7a ist das Pixel Ultra!

Das Pixel 7a ist erstmals etwas konkreter bei Leakern aufgetaucht und mittlerweile festigt sich die Annahme, dass es sich bei Pixel 7, Pixel Ultra und Pixel Mini um ein- und dasselbe Gerät handelt. Außerdem gibt es neue Informationen zu den verbauten Kameras, die auch 2023 aus zwei Sensoren bestehen werden. Der Traum vom dritten Kamerasensor bei einem Budget-Gerät von Google ist damit erstmal vorbei.

» Viele neue Informationen zum Pixel 7a

Großer Pixel Notepad Leak

Wow, was für ein Leak – und das sechs Monate vor erwartetem Release. Es gibt sehr viele neue Renderbilder vom Pixel Notepad / Pixel Fold, dessen Bezeichnung wohl noch nicht final festgelegt wurde. Für Google ist das eine ganz neue Geräteklasse, sodass gleich mit der ersten Generation wichtige Weichen für die Zukunft gestellt werden. Wir zeigen euch natürlich alle Bilder, ein Video des Leakers und schauen uns einmal an, wie sich die Displays, die Kameras und die weiteren Komponenten im Gerät verteilen.

» Viele Bilder des Pixel Notepad / Pixel Fold

Das erste Update für die Pixel Watch

Die Pixel Watch ist seit etwas mehr als einem Monat auf dem Markt und erhielt in dieser Woche ihr erstes großes Update. Dieses bestand hauptsächlich aus Bugfixes sowie Problembehebungen und eine starke Integration von Fitbit in die Oberfläche der Smartwatch.

» Das enthält das erste Update für die Pixel Watch









Pixel 7a bekommt 90 Hertz-Display

Das Pixel 7a ist in dieser Woche noch ein zweites Mal aufgetaucht und gibt einige Details zum Display preis. Bei der kommenden Generation soll es wohl erstmals wieder von Samsung geliefert werden und über eine Bildwiederholfrequenz von 90 Hertz verfügen. Das sind gute Nachrichten für alle, die mit den Displays der Vorgänger nicht ganz glücklich gewesen sind.

» Alle Infos zum Pixel 7a Display

Pixel Watch mit Schlaftracking

Die Pixel Watch hat im Zuge des ersten großen Updates (siehe oben) das umfangreiche Schlaftracking gestartet. Dieses wird von Fitbit angeboten, das jetzt noch tiefer in die Smartwatch-Oberfläche integriert ist. Wer das Schlaftracking umfangreich nutzen und die eigenen Daten auswerten möchte, kann das allerdings nur mit einem kostenpflichtigen Fitbit Premium-Abo tun.

» Das Pixel Watch Schlaftracking auf der Pixel Watch

Switch to Android – jetzt noch einfacher

Google nimmt mit den Pixel-Smartphones nicht unbedingt den Android-Markt ins Visier, sondern das iPhone. Man möchte mehr Nutzer vom iPhone zu Android locken und hat dafür eine mächtige Import-Plattform geschaffen, die den Wechsel von Apple zu Google so leicht wie nur möglich macht. Pünktlich vor der großen Shopping-Saison wird das noch einmal erklärt und gezeigt, wie ihr innerhalb von durchschnittlich 30 Minuten das komplette Ökosystem wechseln und alle Daten mitnehmen könnt.

» Google erklärt schnellen Wechsel vom iPhone zum Pixel

Starke Pixel-Aktionen

Die Black Friday-Saison hat begonnen und bringt uns schon heute jede Menge starke Rabatte auf die Pixel-Produkte. So gibt es das Pixel 6a bei Media Markt und Saturn schon ab 349 Euro + Gratis Chromecast. Das Pixel 6 bekommt ihr für 459 Euro, die Pixel Buds A ab 59 Euro und die Pixel Buds Pro für 169 Euro. Ähnlich starke Rabatte gibt es bei Amazon und auch der deutsche Google Store hat eine Reihe von Aktionen. Schaut einfach mal in unsere Links mit der Sammlung aller Aktionen der einzelnen Händler.

» Alle Aktionen bei Media Markt und Saturn

» Alle Aktionen im Google Store

» Alle Aktionen bei Amazon

Letzte Aktualisierung am 18.11.2022 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!









Pixel 7 & Pixel 7 Pro: Holt euch jetzt eure Prämien!

Google hat allen Vorbestellern der Pixel 7-Smartphones starke Prämien versprochen und für das Pixel 7 (nicht Pro) sogar noch zwei Wochen draufgelegt – und jetzt könnt ihr euch eure Prämien sichern. Nur noch bis Ende November können alle Käufer des Pixel 7 ihre Gratis Pixel Buds Pro sichern und Käufer des Pixel 7 Pro können sich ihre Pixel Watch LTE sichern. Gilt natürlich nur dann, wenn ihr nicht im Google Store bestellt habt, denn dann habt ihr das bereits bekommen.

Alle Informationen zu diesen Aktionen und wie ihr das einlösen könnt, haben wir euch im folgenden Artikel zusammengestellt.

» So kommt ihr an eure Pixel 7-Prämien

