Android: Wechsel vom iPhone zum Pixel-Smartphone leicht gemacht – Google gibt praktische Tipps (Video)

Google hat mit den Pixel-Smartphones noch Großes vor und will nicht nur im Android-Lager Marktanteile gewinnen, sondern vor allem die iPhone-Nutzer von den eigenen Geräten überzeugen. Dafür hat man schon vor einiger Zeit die ‚Switch to Android‘-Plattform geschaffen, die nach Googles Vorstellungen in den nächsten Wochen wieder vermehrt zum Einsatz kommen soll. Man macht es den wechselwilligen Nutzern sehr leicht.



Google möchte es wechselwilligen iPhone-Nutzern sehr leicht machen, zu einem Pixel 7-Smartphone zu wechseln und gibt Neo-Besitzern alle notwendigen Tools in die Hand, sodass der Wechsel nicht nur einfach, sondern auch recht schnell gehen soll. Für den Wechsel müssen einfach nur das neue Pixel-Smartphone und das alte iPhone per Kabel verbunden werden, das Google praktischerweise gleich mitliefert. Anschließend den Assistenten starten, der durch wenige Schritte führt und die folgenden Dinge übernehmen kann:

Kontakte

Fotos und Videos

SMS, MMS und iMessage Texte und Medien

Apps

Musik

iCloud und Google Kalender

Anrufprotokolle

Notizen

Zusätzlich bietet man unter anderem bei Google Fotos zwei Funktionen, die Apple noch nicht in petto hat, was man natürlich noch einmal betont:

Wenn Sie Google Fotos auf Ihrem neuen Pixel öffnen und durch all Ihre Fotos von Freunden, Familie und pelzigen Gefährten scrollen, wird es so sein, als hätten Sie Ihr altes Telefon nie verlassen. Nun, außer dass Sie jetzt Photo Unblur verwenden können, um Fotos von Ihrem alten Telefon zu löschen und unerwünschte Ablenkungen von ansonsten brillanten Aufnahmen mit Magic Eraser zu entfernen – beides nur auf Pixel.









Übertragen von Fotos von iCloud Was ist das? Sie haben alle Ihre Fotos in iCloud gesichert und nicht auf Ihrem physischen Telefon? Alles gut, Google hilft auch dabei. Noch bevor Sie Ihr Pixel-Gerät erhalten, können Sie unter privacy.apple.com damit beginnen, Bilder von iCloud Photos zu Google Photos zu verschieben. Google bietet 15 GB Speicherplatz – dreimal so viel Speicherplatz wie Sie vielleicht gewohnt sind – aber wenn das immer noch nicht genug für alle Ihre Daten ist, dann können Sie Ihren Google One-Plan hier aktualisieren.

Was ist mit iMessage? Ihr Pixel kann mit allen anderen Android- und iPhone-Geräten Nachrichten senden und empfangen. Außerdem tun wir, was möglich ist, um das Messaging zwischen Android und iOS zu verbessern, indem wir beispielsweise Unterstützung für Reaktionen hinzufügen und mehr. Wir empfehlen, dass Sie Ihre Telefonnummer von iMessage abmelden, wenn Sie den Wechsel vornehmen, um sicherzustellen, dass iMessage Ihre Nachrichten nicht abfängt. Angesichts all dessen können Sie sich oder anderen vertrauensvoll ein Pixel 7 schenken, da Sie wissen, dass sich jeder verbinden, auswählen und auf Team Pixel übertragen kann. Außerdem ist das größte Geschenk von allen, dass Pixel 7 mit vielen hilfreichen, KI-gestützten Erfahrungen ausgestattet ist. Dazu gehören eine unglaubliche Kamera, zuverlässige Sicherheit und Funktionen, die Sie nur auf Pixel finden – wie Anrufbildschirm, „Meinen Anruf weiterleiten“ und „Für mich halten“.

