Black Friday: Alle Aktionen rund um Google im Überblick – (Google Store, Amazon, Pixel, Nest & Geschenke)

Man könnte den Eindruck bekommen, dass schon heute Black Friday ist, denn viele Onlinehändler beginnen heute mit ihren Black Friday-Aktionen, die zum Teil auf eine Woche oder gar mehr gestreckt werden. Das kann auch für Google-Nutzer sehr interessant sein, denn rund um die smarten Produkte gibt es viele starke Aktionen. Hier fassen wir noch einmal die wichtigsten Rabatte und Angebote zusammen.



Google Store Aktionen

Die Black Friday-Aktionen sind im Google Store gestartet und bringen euch Rabatte auf die Pixel 6-Smartphones, eine erhöhte Trade-In-Aktion beim Pixel 7-Kaufe, reduzierte Preise für Chromecast und Nest Mini sowie eine Reihe von rabattierten Nest Smart Home-Produkten. Die Preise sind nicht unbedingt überragend, aber sehr viel besser werdet ihr es an anderer Stelle auch nicht bekommen, also warum nicht direkt bei Google kaufen? Zusätzlich packt man in jeden Karton ein kleines Geschenk in Form einer kleinen Dankeskarte mit Google-Branding und Sticker oder einen kleinen Videospielverstärker aus Pappe mit Google-Branding ein.

Media Markt & Saturn Aktionen

Bei Media Markt und Saturn feiert man schon seit Anfang des Monats den Black Friday und hat daraus gleich den Black November gemacht, aber dennoch legt man immer wieder mit neuen Rabatten nach. Ab heute könnt ihr beim Kauf des Pixel 6 ordentlich sparen, denn Googles letztjähriges Smartphone ist schon für 549 Euro zu haben. Entscheidet ihr euch für das Pixel 6a, das erst seit wenigen Monaten auf dem Markt ist, werden nur noch 349 Euro fällig und ihr bekommt zusätzlich einen Chromecast HD geschenkt.

Außerdem gibt es die smarten Kopfhörer Pixel Buds A sowie die neuen Pixel Buds Pro zu starken Preisen.

Pixel 6a für 349 Euro statt 459 Euro + Gratis Chromecast HD ( Media Markt | Saturn )

| ) Pixel 6 für 459 Euro statt 649 Euro ( Media Markt | Saturn )

| ) Pixel Buds A für 59 Euro statt 99 Euro ( Media Markt | Saturn )

| ) Pixel Buds Pro für 169 Euro statt 219 Euro (Media Markt | Saturn)

Amazon Black Friday-Woche

Wer das größte Sortiment hat, kann auch am meisten rabattieren – da ist Amazon natürlich ganz vorn dabei. Der Onlinehändler hat seine Black Friday-Woche gestartet und bietet wirklich sehr hohe Rabatte auf die eigenen Produkte. Einen Fire TV Stick könnt ihr schon für 15 Euro mitnehmen, für 18 Euro gibt es einen Echo Dot Smart Speaker und auch Fire-Tablets, Produkte von Ring, eero oder die Kindle eReader sind stark reduziert. Wenn man bei einem solchen Gerät zuschlagen möchte, dann jetzt – denn günstiger wird es mit Sicherheit nicht mehr.

Schaut euch auch die starken Google-Aktionen bei Amazon an, denn es gibt die Pixel Buds Pro zum Kampfpreis, die Pixel Buds A stark reduziert sowie Rabatte auf Pixel 7 und Pixel Watch.

