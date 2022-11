Pixel Hintergrundbilder: Hier bekommt ihr Googles neue Wallpaper zum ‚Native American Month‘ zum Download

Google spendiert den Pixel-Smartphones Monat für Monat neue Hintergrundbilder, die im Rahmen der Serie ‚Curated Culture‘ über die Wallpaper-App ausgerollt werden und jeweils wechselnde Themenbereiche aufgreifen. Im Monat November dreht sich alles um den ‚Native American Heritage Month‘, der hierzulande zwar keine große Rolle spielt, aber uns dennoch schicke Hintergrundbilder gebracht hat. Wir bieten sie euch wie üblich zur Ansicht und gebündelt zum Download an.



Google versorgt die Pixel-Smartphones schon seit langer Zeit jeden Monat mit neuen Wallpapern und setzt diese Reihe mit jedem Update immer weiter fort: Im Rahmen der „Curated Culture“-Serie gibt es im November eine Sammlung mit dem Titel ‚Native American Heritage Month‘. Die Bilder sind wie üblich sehr künstlerisch gehalten und zeigen heute Comic-artige Motive, die in sehr klassischen Farben gehalten sind. Entworfen wurden alle drei Bilder von der Gastkünstlerin Morning Star.

Community (Bees): Working together in balance and reciprocity is at the centre of the plants, foods and medicines that sustain us.

Working together in balance and reciprocity is at the centre of the plants, foods and medicines that sustain us. Joy (Hummingbirds): One gift that hummingbirds carry is spreading joy: their presence is often fleeting, reminding us to savour each moment.

One gift that hummingbirds carry is spreading joy: their presence is often fleeting, reminding us to savour each moment. Protection (Moose): Moose teach us that we would do anything to protect the ones we love.

Die drei Hintergrundbilder finden sich bei allen Pixel-Smartphones ab der vierten Generation in der Pixel Wallpapers-App im Bereich „Curated Culture“. Solltet ihr sie dort nicht vorfinden oder kein Pixel-Smartphone besitzen, bieten wir sie euch zum Download an. Die Hintergrundbilder haben eine Größe von 1512×1680 Pixel und sind so designt, dass sie an den Seiten einfach abgeschnitten werden können, um auf jede Displaygröße zu passen. Das Paket mit allen drei Wallpaper gibt es HIER zum Download. Hier nun die geringer aufgelösten Vorschaubilder.









» Download der obigen 3 Bilder (Google Drive)

[9to5Google]