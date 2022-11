YouTube Shorts: Neues Design für Smart TVs ist da – Google zeigt alternative Oberflächen (Galerie & Video)

Google hat vor wenigen Tagen die neue YouTube Shorts-Oberfläche für Smart TVs angekündigt und will den Kurzvideos damit den Schritt auf den großen Fernseher ermöglichen. Das Ergebnis ist nicht unbedingt aufregend, aber der Weg dahin war wohl nicht ganz so leicht, denn die beiden Formate wollen so gar nicht zusammenpassen. Jetzt haben die Designer einige Entwürfe veröffentlicht, die es dann doch nicht geschafft haben.



Kurzvideos erfreuen sich auf dem Smartphone sehr großer Beliebtheit, denn dort werden sie hauptsächlich bei TikTok, auf den sozialen Netzwerken oder mittlerweile auch bei YouTube konsumiert. Das Format ist nicht unbedingt dafür gemacht, auf dem großen Display gezeigt zu werden, aber dennoch haben Googles Designer die Herausforderung angenommen. Denn während Fernseher im Querformat genutzt werden und in dieser Form gebaut sind, sind die Kurzvideos in den allermeisten Fällen um 90 Grad gedreht. Das sorgt dafür, dass im besten Fall nur ein Drittel des Fernseher-Displays genutzt wird.

Wir haben euch vor wenigen Tagen das neue YouTube Shorts Design vorgestellt, das auf der resultierenden Dreiteilung basiert: Links ein vollständiger leerer Bereich, zentral das Kurzvideo und auf der rechten Seite die Informationen zum aktuellen Video. Beim Video geht es wohl nicht anders, aber rundherum hat man mit einigen weiteren Ideen experimentiert: Links eine Navigation, Aufteilung der Infos auf beide Seiten und sogar ein Jukebox-Design mit einer Art Swipe-Darstellung für das vorherige und nächste Video.

Von den im Vergleich überladen wirkenden Designs hat man sich verabschiedet, weil diese zuviel Aufmerksamkeit von den Videos nehmen und das Konzept dahingeht, stets nur ein Video zu sehen. Dennoch behält man sich für die Zukunft vor, das zu erweitern und vielleicht Kommentare an freier Stelle zu platzieren.









[YouTube-Blog]