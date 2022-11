Pixel Watch: Das erste größere Update ist da – Google verbessert Fitbit-Integration und behebt Probleme

Die erste Google Pixel Watch ist seit gut einem Monat auf dem Markt und erhält jetzt das erste Update, das über den Google Play Store für die Pixel Watch-App ausgerollt wird. Dieses bringt eine verbesserte Integration der Fitbit-Apps mit, die sich durch die Aktualisierung noch schneller erreichen lassen. Außerdem soll sich die eSIM reibungsloser nutzen lassen und wer möchte, kann das Start-Tutorial erneut durchlaufen.



Die Pixel Watch ist die erste Smartwatch-Generation von Google und dementsprechend muss noch beobachtet werden, wie man mit den Updates umgehen wird. Dabei geht es nicht nur um die dreijährigen Wear OS-Updates, sondern auch die kleineren Verbesserungen. Jetzt hat man den ersten Schwung angekündigt, den man nicht unbedingt als funktionale Neuerungen bezeichnen würde, sondern viel mehr als Bugfix-Update und der Verbesserung einiger Umsetzungen.

What’s included

The November 2022 update includes bug fixes and improvements for Fitbit experiences and integration.

Fitbit

Fitbit integration setting is now available on the App’s home screen.

Fitbit is easy to set up through a single tap from within the Pixel Watch App.

Fitbit sync information is accessible from the home screen.

eSim

Bug fixes related to the eSim setup.

Tips and Support