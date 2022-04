Pixel 6a & Pixel Watch: Google-CEO Sundar Pichai stellt aufregende neue Pixel-Produkte in Aussicht

Bei Google sind praktisch immer smarte neue Produkte in der Pipeline und in den nächsten Wochen wird es wieder sehr interessant werden: Am Rande der Verkündung der letzten Quartalszahlen hat Google-CEO Sundar Pichai mehrere neue Produkte unter Pixel-Dachmarke in Aussicht gestellt. Diese sollen nach eigenen Angaben auf das sehr erfolgreiche Fundament der Pixel 6-Smartphones aufbauen. Was dahinter steckt, ist nicht überraschend.



In knapp zwei Wochen beginnt die Entwicklerkonferenz Google I/O, die längst nicht nur Ankündigungen für App-Entwickler bereithalten wird, sondern bei der während der Keynote immer wieder neue Consumer-Produkte vorgestellt werden. Waren es in den ersten Jahren vor allem Software-Produkte, hat man das längst auf Hardware ausgedehnt. Und so konnte Google-CEO Sundar Pichai schon jetzt einen nicht ganz überraschenden Ausblick geben:

Pixel 6 is a huge step forward for the Pixel portfolio. And it’s been great to see the response from Pixel users. It’s the fastest selling Pixel ever. And we are building broad consumer awareness of the brand and making good progress. I’m excited about the products we have coming and look forward to sharing more at Google I/O.

Die Pixel 6-Smartphones sind die am schnellsten verkaufen Pixel und man wird auf diesem Erfolg weiter aufbauen und neue aufregende Produkte ankündigen. Dabei wird es sich mit großer Sicherheit um das Pixel 6a sowie natürlich die Pixel Watch handeln. Vielleicht hat man noch die eine oder andere Überraschung in petto, aber weitere Pixel-Produkte würde ich aufgrund fehlender Leaks ausschließen.

Over the coming years, we will continue to invest in new form factors, seamless multi-device experiences, and raising the bar for user privacy while giving developers the tools they need to succeed on mobile.

Pichai kündigt aber auch neue Geräteformen an, die natürlich untereinander vernetzt werden sollen. Damit kann sehr vieles gemeint sein, aber vom faltbaren Pixel über Smart Display mit abnehmbarem Display bis hin zu weiteren Wearables gibt es ja genügend Leaks. Vielleicht wird es auf der I/O einen kleinen Ausblick geben.

