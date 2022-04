Pixel 6 & Pixel 6 Pro: Die Smartphones waren ein riesiger Schritt & die am schnellsten verkauften Pixel-Geräte

Google hat gestern Abend die aktuellen Quartalszahlen bekannt gegeben und dabei nicht nur über das Zahlenwerk rund um die Werbung und Clouddienste gesprochen, sondern auch einen Anhaltspunkt für eine andere wichtige Produktreihe gegeben. Laut Google-CEO Sundar Pichai sind die Pixel 6-Smartphones die am schnellsten verkauften Pixel-Smartphones aller Zeiten. Das überrascht nicht, aber man muss auch die Formulierung beachten.



Noch nie wurden Google-Smartphones so heiß erwartet, wie es bei den Pixel 6-Smartphones der Fall war. Mit jedem Leak wurde der Hype immer größer und so war es kein Wunder, dass selbst der Google Store am Tag des Verkaufsstarts zusammenbrach. Wie viele Smartphones bereits verkauft wurden, ist offiziell nicht bekannt. Wir haben bereits zahlreiche Hinweise auf zehn Millionen verkaufte Pixel 6 gesammelt, aber einwandfrei bewiesen ist es nicht. Eine Aussage von Google-CEO Sundar Pichai stützt die Richtung aber weiter:

Pixel 6 is a huge step forward for the Pixel portfolio. And it’s been great to see the response from Pixel users. It’s the fastest selling Pixel ever.