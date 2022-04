Pixel 6a: Neue Infos zu Googles Budget-Smartphone – alles was bisher durchgesickert ist (Galerie & FAQ)

In knapp vier Wochen wird Google das neue Pixel 6a Smartphone vorstellen und möglicherweise schon kurz darauf in den ersten Ländern auf den Markt bringen. Zuletzt gab es immer mehr Informationen zum kommenden Pixel 6-Ableger, der schon jetzt z beeindrucken weiß und sich vielleicht zum erfolgreichsten Google-Smartphone überhaupt aufschwingen könnte. Hier findet ihr alle bisher bekannten Details.



Das Pixel 6a dürften in den nächsten Monaten eines der interessantesten Smartphones werden, denn es muss in große Fußstapfen treten, soll aller Voraussicht nach kein Vermögen kosten und bringt die typischen Google-Stärken mit. Es tritt die Nachfolge des hochgelobten Pixel 5a an, das niemals außerhalb der USA und Japan erhältlich war. Dementsprechend groß ist das Willhaben-Gefühl im Rest der Welt. Für uns tritt es die Nachfolge des ebenfalls sehr populären Pixel 4a an und als kleiner Bruder des Pixel 6 hängt die Messlatte auch nicht gerade tief.

Das Budget-Smartphone hat sich in den letzten Wochen und Monaten immer wieder in Leaks gezeigt, wurde aber interessanterweise noch nie vor einer Kamera gesichtet – mit Ausnahme der Verpackung. Alles verfügbare Bildmaterial besteht aus Renderbildern, die wiederum auf geleakten Angaben basieren. Aber dafür gibt es viele weitere handfeste Informationen zur Ausstattung, Verfügbarkeit und Leistung des Smartphones. Es ist bekannt, dass es auch in diesem Jahr wieder als Einzelkämpfer auftritt und nicht zusätzlich als XL- oder Pro-Variante erscheint.

Im Folgenden findet ihr die bisher bekannten bzw. erwarteten Spezifikationen sowie die bereits angesprochenen Renderbilder und einige weitere kursierende Informationen. Nichts davon ist offiziell, doch die Daten stammen zum Teil von Mobilfunkern oder Benchmark-Plattformen, die im Allgemeinen als zuverlässige Quelle angesehen werden können. Und bei den Renderbildern kann man schon mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sagen, dass sie nicht ganz falsch liegen.









Die erwarteten Spezifikationen

Display: 6,2 Zoll OLED

SoC: Google Tensor Octacore, 1,8 Gigahertz (der gleiche wie im Pixel 6)

(der gleiche wie im Pixel 6) Speicher: 128 GB

RAM: 6 GB

Abmessungen: 152,2 x 71,8 x 8,7mm

Kamera: 12,2 Megapixel Sony IMX363 Hauptkamera & 12 Megapixel Sony IMX386 Ultra-Wide

Frontkamera: 8 Megapixel IMX 355

Farben: Weiß, Schwarz, Grün

Die Nutzung des Tensor SoC war von Beginn an sehr wahrscheinlich und ist mittlerweile von vielen Quellen innerhalb des Android-Projekts sowie von Benchmarks belegt. Der Hauptspeicher mit einer Größe von 128 GB wurde von einem Mobilfunker bestätigt, genauso wie die drei verfügbaren Farben. Die Angaben zum RAM und erneut zum Hauptspeicher stammen aus zwei Geekbench-Benchmarks. Über die Abmessungen und die Displaygröße kann man noch spekulieren, aber diese Angaben stammen aus der gleichen Quelle wie die darauf basierenden Renderbilder.

Wann kommt das Pixel 6a?

Das nächste Budget-Pixel wird für Frühjahr erwartet und schon seit langer Zeit kursiert das Datum des 26. Mai, das als sehr realistisch gilt und gut in den Zeitplan passen würde. Allerdings hatte Google bisher kein Glück mit seinen Budget-Smartphones und musste das Pixel 4a um Monate verschieben, das Pixel 5a nicht weltweit auf den Markt bringen und auch beim Pixel 6a soll es wohl wieder Chipengpässe geben. Sollte der 26. Mai nicht zu halten sein, wird über Ende Juli spekuliert. Zuletzt galt der 28. Juli als sicher, doch durch aktuelle Leaks und den FCC-Durchlauf rückt plötzlich wieder der Mai in den Vordergrund. Ergo: Wir wissen es nicht, Mai oder Juli.

Preisgestaltung

Über die Preisgestaltung gibt es bisher keine Informationen. Selbst Leaker halten sich damit noch zurück, sodass auch Google-intern vielleicht noch nicht die finalen Preise auf den letzten Euro bzw. Dollar festgelegt wurden. Die bisherigen a-Smartphones hatten akzeptable Preise, doch weil das Pixel 6 deutlich günstiger als seine Vorgänger ist, könnte das auch beim Pixel 6a noch eine kleine Rolle spielen. Auf der anderen Seite kommt das Pixel 6a in vielen Bereichen nahe an das Pixel 6 heran, was sich Google gut bezahlen lassen könnte.









Renderbilder









Das Pixel 6a wird sich äußerlich sehr stark am Pixel 6 orientieren, was keine große Überraschung ist: Die Kamera wird mittig im Display platziert, der Fingerabdrucksensor soll wie beim großen Bruder unter dem Display verbaut sein und auf der Rückseite hat man die Kameraleiste, die in dieser und vermutlich auch den folgenden Generationen einen großen Wiedererkennungswert hat. Allerdings orientiert man sich auch bei der Displaygröße am „Original“ und verbaut angeblich ein 6,2 Zoll-Display. Einen Kopfhöreranschluss in Form der klassischen Klinke sucht man vergeblich.

Die obigen Renderbilder basieren wie üblich auf Angaben aus Zuliefererkreisen. Es kann sich wie üblich um Fälschungen bzw. falsche Angaben handeln. Weil sich aber mehrere Leaker auf diese Bilder gestürzt haben, ist das eher unwahrscheinlich. Und alles andere als ein sehr ähnliches Design wie auf den Bildern wäre eine große Überraschung.

Erst einmal bleibt zu hoffen, dass sich das Smartphone nicht doch noch zu weit nach hinten verschiebt und dann schlussendlich auch auf dem deutschen Markt ankommt. Der Deutschland-Start gilt als sehr wahrscheinlich, aber absolute Gewissheit gibt es bisher nicht. Schon jetzt scheint sicher zu sein, dass das Smartphone ein großer Erfolg werden kann, wenn sich Google nicht noch ein Last-Second-Foul erlaubt. Es erinnert ein bisschen an die Leak-Zeit des Pixel 6, die bekanntlich einen solchen Hype ausgelöst hat, das Google wohl bis zu zehn Millionen Smartphones verkauft hat.

Sollte das Pixel 6a dem Pixel 6 tatsächlich sehr nahe kommen und dann auch noch einen deutlich besseren Preis haben, steht dem Verkaufsschlager nichts mehr im Wege.