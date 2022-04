Pixel 6a: Googles neues Budget-Smartphone schlägt das Pixel 6! Ist das eine gute oder schlechte Nachricht?

Schon sehr bald dürfte Google das Pixel 6a vorstellen und mit dem neuen Smartphone für große Überraschungen sorgen, die man so vielleicht nicht erwartet hätte: Die bisher bekannten Infos zum Pixel 6a lassen darauf schließen, dass das Smartphone in einer Liga mit dem großen Bruder spielt und diesen in mancher Disziplin sogar schlagen kann. Ist das eine gute oder eine schlechte Nachricht?



Smartphones werden immer besser, denn sowohl Software als auch Hardware entwickeln sich immer weiter. Das ist der natürliche (bzw. technische) Lauf der Dinge und jedem ist bewusst, dass das heute gekaufte Gerät in spätestens einem Jahr vom verbesserten Nachfolger in den Schatten gestellt wird. Das ist auch bei Google nicht anders und viele Menschen haben hohe Erwartungen an das Pixel 7. Dabei könnte die große Überraschung mit dem Pixel 6a kommen, das zwischen den beiden Generationen auf den Markt kommt.

Die bisher bekannten Spezifikationen und Benchmarks lassen darauf schließen, dass das Pixel 6a mit dem Pixel 6 gleichauf ist. Mehr noch, im Gesamt-Ranking konnte ein vor wenigen Tagen aufgetauchter Pixel 6a-Benchmark sogar den großen Bruder schlagen. Zwar nur haarscharf, aber besser ist besser. Das ist nicht unbedingt das, was man vom „kleinen Bruder“ oder „Budget-Ableger“ erwartet, sondern geht darüber hinaus.

Natürlich will sich niemand über zuviel Leistung beschweren, aber diese von Google gelebte Strategie scheint doch etwas merkwürdig zu sein und könnte dem Erfolg der großen Pixel-Serie eher schaden als nützen. Denn wenn der nur sechs Monate später erscheinende a-Ableger nahezu die gleiche Leistung zum viel besseren Preis bietet, warum sollte man dann noch den großen Bruder kaufen? Schon bei der letzten Generation hatte sich so etwas in einer anderen Kategorie abgezeichnet.









Durch die enormen Leistungssteigerungen ist heute kein Smartphone eines großen Herstellers „schlecht“, ganz egal was es kostet. Zukünftige Käufer des Pixel 6a werden sich natürlich freuen, wenn sie die Pixel 6-Leistung zum günstigeren Preis erhalten. Ein nahezu gleich großes Display, eine ebenso starke Kamera, CPU-Leistung auf dem gleichen Level und bei der Software gibt es in einer Generation auch dank der Feature Drops ohnehin kaum Unterschiede. Des Pixel 6a-Nutzers Freud, ist somit des Pixel 6-Nutzer Leid.

Wie bereits gesagt, wird sich niemand über zuviel Leistung beschweren, aber Google sollte aufpassen, dass man eine klare Grenze zwischen den beiden Smartphone-Serien zieht. Das Pixel 6a muss nicht nur dem später folgenden Pixel 7 unterlegen sein, sondern auch dem Pixel 6. Alles andere würde die Käufer der vermeintlich besseren Pixel 6-Smartphones vor den Kopf stoßen. Schon im vergangenen Jahr gab es beim Pixel 5a eine ähnliche Situation: In einem unabhängigen Kameratest konnte das Pixel 5a das Pixel 5 schlagen.

Wir dürfen gespannt sein, wie sich das weiter entwickelt. Ich könnte mir vorstellen, dass Googles Tensor-Entwickler eine Leistungssteigerung erreichen konnten und diese bereits mit dem Pixel 6a ausliefern. Das Pixel 6 könnte diese mit einem der nächsten Updates erhalten und somit wieder statistisch am kommenden kleinen Bruder vorbeiziehen. Technisch hat Google zu so etwas nun alle Möglichkeiten. Das war mit ein Grund, warum man sich überhaupt erst auf das bisher eher durchwachsene Tensor-Abenteuer eingelassen hat.